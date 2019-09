La réplica cerca de Canarias del Tanger Med se licita en octubre: 940 millones de euros Estará compuesto de un dique principal de 2.800 metros, un dique secundario de 600 metros y un muelle comercial de 800 metros

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 06/09/2019 04:15h

El Gobierno de Marruecos revisó este jueves al alza las inversiones destinadas al anunciado puerto de Dakhla, al norte de la frontera de Mauritania, hasta 940 millones de euros y anunció que estará operativo en un plazo de siete años. Se licita en octubre de este año.

Como adelantó ABC este verano, «Dakhla Atlantique» será un puerto comercial cuya ubicación se ha previsto inicialmente a unos 70 kilómetros al norte de la Dakhla y estará a medio camino entre Casablanca (1.500 kilómetros al norte) y Dakar (1.300 al sur).

En Marruecos dicen que no; pero en círculos portuarios de Las Palmas apuntan que matará al puerto canario a no ser que baje tarifas, liberalice la mano de obra, elimine barreras a nuevos operadores comerciales. El nuevo presidente de Puertos de Las Palmas, Luis Ibarra, ha anunciado una agenda para no perder cuota de mercado y desarrollar mejor las potencialidades del histórico espacio de negocios líder en tráfico de mercancías en Canarias.