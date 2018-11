Saboreando Canarias en ABC Islas y tradiciones agrarias para inspirarse en estas fiestas en Canarias Te detallamos la agenda gastronómica del archipiélago de forma ágil para no perderse ningún detalle de la excelente oferta de los isleños

Alfonso J. López

@SaboreandoCan Canarias Actualizado: 30/11/2018 09:12h

La noticia se dio a conocer en la gala de presentación de la Guía Michelin España y Portugal 2019 que tuvo lugar en Lisboa la pasada semana, en la que no hubo sorpresas gastronómicas en forma de estrella para nuestro Archipiélago.

Tenerife continuará manteniendo las seis estrellas Michelin que ostentaba «M.B.**» de Martín Berasategui en The Ritz Carlton Abama, El Rincón de Juan Carlos* de los Hermanos Padrón ubicado en Los Gigantes (Santiago del Teide), el japonés Kabuki* establecido en The Ritz Carlton Abama, el también japonés Kazan* de Santa Cruz de Tenerife y el NUB* ubicado en La Laguna Gran Hotel - y lamentablemente la Isla de Gran Canaria y su provincia no reciben ninguna en esta edición.

De otro, en Gran Canaria, además de Tejeda, hay encuentros con las tradiciones agraias hasta el nueve de diciembre. Se celebran en los restaurantes y zona comercial abierta de Valleseco las jornadas sobre la manzana de la isla con el respaldo de «Saborea Gran Canaris» y «Gran Canaria me Gusta» del Cabildo de Gran Canaria. Con una carta variada y renovada de platos, los restaurantes Los Arcos de La Laguna, Valleseco, El Rinconcito Canario y Los Rubios nos deleitaran con su mejor hacer. Como en otras ocasiones, en el Bar Cafetería La Herradura, Cafetería del Mercado Ecológico y Bar Cafetería Mi Cielo, se podrá degustar un pincho con manzana y un botellín de la nueva Sidra Gasificada Gran Valle.

HASTA 2 DICIEMBRE – El Sauzal .- Con motivo de la Semana de San Andrés 2018, la Casa del Vino de Tenerife acoge “De Tapas & Vinos” en su restaurante. Tres tapas, diseñadas para la ocasión, se podrán degustar combinadas con tres vinos de Tenerife a elegir entre seis. Precio 18€

HASTA 9 DICIEMBRE – Guía de Isora.- La novena edición de la Ruta de la Tapa, Tapeando Isora, tendrá lugar de jueves a domingo y hasta el próximo día 9 de diciembre. Al precio de 2,50€ se podrá disfrutar de tapa y bebida.

HASTA 9 DICIEMBRE – Valleseco.- Los restaurantes de esta localidad grancanaria ofertan las VIII Jornadas Gastronómicas de la Manzana y la Sidra. Al precio de 3€ se podrá degustar un botellín de sidra acompañado de un pincho. Se recomienda subir a Valleseco por la carretera de Teror GC21.

30 NOVIEMBRE – Puerto de la Cruz.- El Colegio Alemán del Puerto de la Cruz celebra, a partir de las 18.30 horas, su tradicional Mercadillo de Navidad en el que además de disfrutar del mismo se podrán degustar platos y bebidas típicamente alemanas como Glühwein, Ensaladillas, Waffeln, Salchichas y Cervezas artesanas. Precio entrada 3€

30 NOVIEMBRE – Santa Brígida.- En el marco de las actividades Santa Brígida con Vinos tendrá lugar en la calle Nueva, a partir de las 20.30 horas, una Noche de Vinos Vintage. Degustaciones de vinos de la DO Gran Canaria y gastronomía del municipio maridarán con la música en vivo de Brave Missy and The Cavaliers y The Bar Riders.

30 NOVIEMBRE – Arona.- Grupo Monkey Tenerife, en el marco de sus 12 Jornadas Gastronómicas presenta hoy viernes en el CC Oasis de Playa de las Américas a Mario Rodríguez, chef de Qué Leche, uno de los restaurantes más demandados de la capital grancanaria (ubicado en el barrio de Triana) y que ostenta un sol Repsol. Al frente de su cocina, Rodríguez, formado en las cocinas de Berasategui o el Celler, elaborando una carta desenfadada con productos de temporada. Reserva previa. Precio 55€ + 20 € maridaje.

1 DICIEMBRE – Tejeda.- A partir de las 10.30 horas de la mañana en la Plaza Nuestra Señora del Socorro tendrá lugar el Tejeda Gastrofest. Animaciones infantiles, degustaciones, música en directo, sorteos y catas de vino de Bodegas Agala.

1 DICIEMBRE – El Rosario.- Saborea El Rosario celebra una nueva edición en la Plaza del Adelantado de La Esperanza. A partir de las 11 horas y hasta las 23.00 tendrá lugar la 3ª Feria Gastronómica y la 2ª Jornada de Cocina de Participación Ciudadana.

1 DICIEMBRE – La Laguna.- El Rincón de Tintín, ofrece con motivo de La Noche en Blanco LNB 2018, una “misa especial” de 11 a 15 horas en su formato “El Brunch Nuestro de Cada Día”. A partir de las 16.0 horas y hasta las 3.30 horas de la madrugada, música en vivo, comida y animación.

3 DICIEMBRE – Adeje.- La Asociación de Barman de Tenerife en colaboración con OTC Group llevan a cabo el Monin Day, que tendrá lugar en Calma by Diego Padrón de Costa Adeje. Presentación de productos, métodos, asesoramiento y sugerencias sobre el mundo de la coctelería se combinarán con la enseñanza de múltiples recetas de cócteles. Inscripción previa.

5 DICIEMBRE – Arico.- La Plaza del Porís de Abona es el escenario de una nueva edición de Sabores de Arico. Vinos y gastronomía se dan cita a partir de las 18.00 horas.

Los restaurantes de El Corte Inglés de toda Canarias ofrecen desde el pasado jueves 22 de noviembre y hasta el próximo 2 de diciembre, una amplia selección de platos típicos de la cocina de Aranda de Duero (Burgos). El menú que podrán degustar los clientes que acudan a los restaurantes de El Corte Inglés consistirá en morcilla de Burgos, pimientos asados, lechazo asado de Castilla y León y de postre, hojaldre a la crema, un dulce típico de Aranda de Duero y tortas de la Ribera. Además, los restaurantes de El Corte Inglés ofrecerán vino de la D.O. Ribera del Duero. El protagonista es el mejor lechazo elaborado con las materias primas de gran calidad y siguiendo las recetas tradicionales. Con ello se pretende dar un homenaje a la cocina castellana de interior con la ayuda de expertos cocineros y en colaboración con prestigiosos asadores de Aranda de Duero, como el restaurante Tudanca, El Lagar de Isilla y Casa Florencio.

Proexca potencia la gastronomía en Alemania Diez influencers de Reino Unido y Alemania, expertos en la promoción de productos de la tierra, visitaron Fuerteventura de la mano de Proexca con la intención de conocer los alimentos estrella de la gastronomía local. La importancia de esta visita radica, sobre todo, porque se dan a conocer los productos de nuestra tierra, que son muchos, de gran calidad y a veces desconocidos. Los influencers son Andy Cu, Vyacheslav Larin, Ezgi Polat, Hele Lawangin, .- Lena Seifert, Florian Moshamme, Jana Windoffer, Cindy Cu, Francesca Lech y Alix Rehse. Junto a ellos visitaron Fuerteventura Carolina Barcelóy José M. Velaz de ProyectROOM.

Menú especial de Martín Berasategui por Navidad El Melvin, el último restaurante que el diez veces estrellado chef vasco Martín Berasategui ha abierto en el sur de Tenerife, ha creado un menú degustación especial para despedir el 2018 y entrar con buen pie en el 2019. El establecimiento, ubicado en Las Terrazas de Abama, en Guía de Isora, ha diseñado un menú degustación de altos vuelos, compuesto por aperitivos, seis platos y dos postres, al que se suma un maridaje de vinos que incluye un champagne, un Albariño, un Rioja tinto y un txakoli dulce. El menú, que elaborará el equipo que lidera el joven chef Diego Dato, arranca con unos aperitivos, formados por un rillete de salmón y una selección de mantequilla y aceite que permita degustar una selección de panes de larga fermentación y masa madres hechos en casa. Todo, elaboraciones basadas en la cocina tradicional de calidad pero con un toque creativo. Esta propuesta gastronómica (el Melvin es el único de los tres ‘Berasateguis’ del sur de Tenerife que ofrecerá un menú especial con programa de música en directo este fin de año) empieza con una ostra con puré de hinojo y aire de curry y café. Seguirá con un tartar de patudo canario regado de ajoblanco y caviar, y después un carpaccio de carabinero con vinagreta de fruta de la pasión, sorbete de piña y raifort. Le seguirá un huevo a baja temperatura con setas salteadas, regado con un caldo del bosque y trufa. Tras esto, un clásico que está en lo más alto de la lista de la gastronomía vasca, la merluza en salsa verde con almejas. Por último, el plato de carne será un solomillo de vaca gallega con puré de patata trufado. La repostería del restaurante Melvin es de escándalo. Y para este 31 de diciembre su propuesta es mini limón relleno de sorbete de champán con helado albahaca y lima y granizado de ginebra, para dar paso después a un pastel de nata con helado de café y crema de canela.

La Universidad de La Laguna se vuelca en Garafía La Universidad de La Laguna, a través de su Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico, y el Ayuntamiento de Garafía prosiguen en su compromiso decidido por la formación en el ámbito vitivinícola a través de varias iniciativas que se han llevado en el municipio en estos días. En concreto, se han celebrado dos iniciativas en el ámbito del vino, que han cubierto las necesidades formativas, y la promoción de la cultura del vino, en la que han participado entorno a medio centenar de personas. Estas acciones persiguen ofrecer una serie de actividades en el ámbito del vino, posibilitando la formación, el empleo y el ocio que pueden resultar muy atractivas para el lugar donde tengan lugar y su entorno, poniendo además en valor a los actores del sector del vino como son los viticultores, esenciales para el desarrollo vitivinícola de nuestro Archipiélago.

Avite quiere que sepas más del vino de La Palma La semana pasada la Asociación Vitivinícola de Tegueste (Avite) celebró una cata para presentar en Tegueste los vinos de la Isla de La Palma, que fue dirigida por el enólogo José Alberto Morales – Profesor de Viticultura de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte y responsable de Bodegas Carballo - el cual en una amena charla hizo un recorrido por los paisajes y zonas vitivinícolas más característicos de la isla. A continuación, se procedió a la cata de una selección de vinos registrados en la Denominación de Origen y que son representativos de variedades y formas de vinificación que llaman la atención por su especialidad. Los vinos catados fueron los siguientes: Blanco Albillo sobre lías (Bodega Piedra Jurada), Diego blanco (Bodega Matías i Torres), Tinto Negramoll Los Grillos (Bodega Teneguía), Tinto Listán Prieto (Bodega Viñarda), Tinto de tea Taedium (Bodega Vega Norte), Malvasía dulce 2015 (Bodega Carballo). Como colofón de la cata, José Alberto Morales, brindó a los asistentes una degustación del Malvasía especial de Bodegas Carballo de Fuencaliente: cosecha 2001, pisado de forma tradicional en lagar de tea, macerado una noche y criado en barrica de roble durante dos años.

Lanzarote aumenta la promoción del vino La conservación de la diversidad de cada territorio, la expresión del producto local y su singularidad, claves del destino turístico gastronómico en el I IFWM ‘18 Lanzarote, ya que, según los ponentes del Congreso de Periodismo Gastronómico, el turista aprecia que el producto que degusta sea cercano, tenga una historia y un valor añadido. Estos han sido algunos de los ejes que ha monopolizado el ejercicio de reflexión que ha supuesto el I Congreso Internacional de Periodismo Gastronómico celebrado en Teguise, en el marco del VIII Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote. El uso de las redes sociales en la experiencia gastronómica ha supuesto un intenso debate sobre su verdadero peso en las prescripciones adecuadas y honestas. Finalmente, todos los periodistas extranjeros – Eleonora Cozzella, Mattias Kroon, Philip Seaman, Duarte Calvao, Dirk Vangerow y Eva Maria Hilker – destacaron que el relato gastronómico de España, transformado radicalmente por nuestro movimiento culinario en los últimos 20 años, hace singulares y enriquecedoras las diferencias regionales, que son las que deben llegar de forma optima a los 82 millones de turistas que nos visitan cada año, ávidos de descubrir las peculiaridades de cada uno de los territorios. Y en crear vínculos estables entre el sector primario, los pequeños productores, las restaurantes y hoteles y el turista, porque la única manera de conservar la biodiversidad, que es clave en la definición gastronómica de un destino, es comérsela.