Comienza la campaña en Canarias con excargos de CC presos

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador Miguel Zerolo, y el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, ambos elegidos bajo las siglas de Coalición Canaria (CC), forman parte desde esta semana del conjunto de presos que hay en el centro penintenciario de Tenerife II. El empresario de la construcción Antonio Plasencia le acompaña en este proceso.

El caso de las Teresitas surgió tras la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de esta playa a los dos empresarios por un importe de 52,5 millones de euros cuando el precio de tasación era de 20 millones de euros, según los informes municipales. CC pidió hace unos años perdón por este escándalo.

La operación incluyó en un convenio urbanístico con transferencias injustificadas de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público. En esta operación urdida por políticos, funcionarios y empresarios hubo un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento, según probó la sentencia.

Zerolo se encontraba desde junio de 2017 en libertad provisional y con el pasaporte retirado, con obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, ya que la Audiencia Provincial rechazó entonces las peticiones de la fiscalía y acusación popular de prisión cautelar.

Portafirmas

eel presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, que se encuentra encausado por el denominado « caso Grúas» firma este martes en el diario oficial de Canarias la convocatoria de Elecciones al denominado Parlamento de Canarias para el 26 de mayo de 2019.

El sucesor de Zerolo y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado este lunes que lleva varios años sin hablar con su antecesor . «No he hablado con Miguel Zerolo desde hace años, creo que no es necesario hablar. En lo personal no le deseo a nadie pasar por ese trago, pero hay hechos delictivos que he condenado», dijo en Cope Canarias

Sobre la recuperación del dinero invertido en la compraventa del frente de playa, 52,5 millones más intereses, ha mostrado su confianza en que pueda volver a las arcas municipales, avalando la estrategia impulsada por los servicios jurídicos municipales desde la primera sentencia.

Ante las críticas de la oposición por haber solicitado la ejecución provisional de la sentencia, ha apuntado que los servicios jurídicos estimaron que «no era prudente» pedirla cuando la sentencia no era firme, y lo que se hizo fue adherirse a la solicitud de la Fiscalía sobre el aseguramiento de los bienes por parte del juzgado.