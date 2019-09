Torra amenaza con la independencia si no se absuelve a los políticos presos

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha asegurado esta mañana en Madrid que si la sentencia del juicio del «procés» no es absolutoria, la maquinaria independentista volverá a ponerse en marcha. «Si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia», ha afirmado tras asegurar que «la no cooperación con la injusticia es una obligación moral».

Torra, que ha participado en un desayuno informativo en la capital, ha añadido que con la sentencia del Tribunal Supremo «España anunciará alto y claro cuál es es el nivel de su calidad democrática». La sentencia, en su opinión, deberá generar una «respuesta de país» que «deberá reflejarse en las instituciones, que deberemos fortalecer» con «un programa que retome la iniciativa y vuelva a poner la independencia en el centro de su acción política».