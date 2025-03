Los ‘sorayistas’ ganan influencia y puestos de mando en el nuevo PP

¿Vuelven los ‘sorayos’? A la vista del grado de satisfacción y euforia que mostraron muchos de ellos en el congreso de Sevilla podría decirse que sí. Y si se mira el poder e influencia que algunos de los más insignes seguidores de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han adquirido en el nuevo PP , podría confirmarse que al menos una parte ha vuelto a la primera línea o estaría a punto de hacerlo.

Faltaría su antigua jefa, la otrora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno y candidata derrotada en el congreso nacional de Madrid de julio de 2018, retirada de la política, pero en contacto directo con muchos de ellos. En el PP mantienen que, en cualquier caso, el que regresa es el ‘marianismo’, porque buena parte de los que ahora mandan en el partido eran fieles , admiradores y muy próximos a Mariano Rajoy, y lo siguen siendo. Y muchos de ellos apoyaron después la candidatura de Santamaría en las primarias tras la moción de censura que puso Sánchez, sin olvidar que la exvicepresidenta era la candidata favorita de Rajoy, aunque nunca lo reconociera en público.

«Parece que los que perdieron en 2018 han estado creando el caldo de cultivo para volver ahora», dicen en el equipo caído

Así que, sí, vuelven los ‘sorayos’, al menos una parte de ellos, aunque no lo haga Soraya, como la conocen y la nombran todos en el partido, y fuera de él. Les gusta recordar y subrayar, cuando sale el tema, que ellos no perdieron las primarias con los militantes del PP. Al revés. Soraya ganó en la primera vuelta, en la votación de las bases, con 21.513 votos, frente a los 19.967 de Pablo Casado . Lo demás ya es historia del PP. Ambos pasaron a la segunda vuelta, pero los compromisarios de Cospedal, malavenida con Sáenz de Santamaría, apoyaron a Casado y ahí se decidió todo. Y ya se sabe cómo termina la aventura, en ese momento y casi cuatro años después, por un sistema de primarias convertido en ajustes de cuentas internos. Un sistema que en el PP empieza a tener muchos más detractores que defensores . Pero esa es otra historia. O no, porque todo acaba relacionado.

El caso es que los ‘sorayistas’ siempre se sintieron legitimados por el apoyo mayoritario de los militantes, lo que llevó a la exvicepresidenta a exigir una cuota proporcional de poder en Génova, pero Casado lo rechazó de plano. El ya expresidente del PP integró a algunos ‘sorayistas’, como Cuca Gamarra , y lo intentó con otros, como Fátima Báñez, que optó por dar un paso al lado y pasar a la empresa privada. Y hubo también quien chocó de frente con la nueva dirección y salió de mala manera, como es el caso de Alfonso Alonso, ‘sorayo’ número uno.

«Estamos entusiasmados»

Todo eso forma parte del pasado reciente del PP. Ahora, en el congreso de Sevilla, la vieja guardia ‘marianista’ y ‘sorayista’ se dejó ver por el Palacio de Congresos y Exposiciones como una parte relevante de los ganadores morales de todo este proceso. «Sentimos que ya podemos volver a casa» , comentó a ABC un antiguo dirigente ‘sorayista’, visiblemente contento y emocionado por el giro brusco de los acontecimientos. «Durante mucho tiempo nos hemos sentido fuera, desplazados». Otro ‘sorayista’ del antiguo Gobierno de Rajoy resume así las sensaciones: «Estamos entusiasmados e híperilusionados con la nueva etapa que abre Alberto».

Congreso del PP en 2018 del que saldrá elegido el nuevo Presidente . Soraya Saez de Santamaría Isabel Permuy

Primeros espadas de la época de Rajoy y Santamaría como Rafael Hernando, Alfonso Alonso, Carlos Floriano y Fernando Martínez Maíllo , otro sorayista de primera, llegaron a Sevilla con la sensación clara de haberse cerrado un paréntesis en la trayectoria del PP, y quizás en la suya también. El exministro Alonso ha descartado, de momento, competir para presidir el PP vasco en el próximo congreso regional, pero ha mostrado el máximo interés en participar en la actualización del partido y en dotarlo de un acento propio. Alonso mantiene el gusanillo político y ahora ve una puerta bien abierta para volver ‘a casa’. Otro ‘sorayista’ vasco, Iñaki Oyarzábal, está en el Comité Ejecutivo Nacional de Feijóo. Borja Sémper también era muy cercano a Santamaría, que contaba con él en su equipo, y ahora queda la incógnita sobre un eventual regreso. Además, Hernando, como Maíllo o Floriano, son nombres que suenan para ser portavoces en el Senado, como también lo hacen Ana Alós y Pilar Rojo, ‘sorayistas’ incluidas en el Comité Ejecutivo Nacional que propuso la exvicepresidenta en el congreso de 2018. En esa lista estaba el diputado Carlos Rojas , al que muchos sitúan en un puesto relevante en el Congreso cuando se apruebe la nueva estructura del grupo parlamentario.

El papel de Báñez

Una de las más buscadas en el congreso de Sevilla fue Fátima Báñez , ‘sorayista’ cien por cien, propuesta por la exvicepresidenta como secretaria general en su candidatura al congreso nacional de 2018. Báñez, actualmente presidenta de la Fundación de la CEOE y exministra de Empleo, tiene una muy buena relación con Feijóo y con Juanma Moreno. Con el PP en la oposición es difícil atraer a exministros a la dirección, sobre todo si están en la empresa privada, porque Génova tiene poco que ofrecerles, sobre todo en términos cuantitativos. Si Feijóo ganara las elecciones todo cambiaría , pero mientras tanto el líder del PP ha creado una Oficina del presidente, que estará coordinada por un exministro y donde habrá otros antiguos miembros del Gobierno, y que tendrá un contenido netamente económico, para recoger las aportaciones de ideas y propuestas que lleguen desde líderes de primer nivel ajenos a la política. La oficina parece estar diseñada a la medida de Báñez, que podría mantener su puesto en la CEOE. Pero podría haber más exministros que colaboren, y uno que tiene muchas papeletas para ello es Íñigo de la Serna , muy próximo a Santamaría.

Desde el minuto uno, Feijóo confío en Esteban González Pons y en Cuca Gamarra para guiar la transición del partido hasta la celebración del congreso de Sevilla. González Pons es ‘marianista’ convencido, y de siempre muy fan de Feijóo, y ha visto un resurgimiento en esta nueva etapa del partido, tras quedar relegado con Casado. Primero como presidente del Comité organizador del congreso y ahora como vicesecretario de Institucional se convierte en un peso pesado en Génova, al tiempo que mantiene su acta de eurodiputado y encabeza, de hecho, la política internacional del partido. Por cierto, ¿quién presidió el congreso de Sevilla? Teófila Martínez, ‘sorayista’ reconocida.

«Se lo acabaron comiendo»

Cuca Gamarra, por su parte, apoyó de forma expresa y pública la candidatura de Santamaría en 2018, pero como ella misma dice es «una mujer de partido». Se integró en la dirección de Casado, como vicesecretaria primero y como portavoz en el Congreso después, pero la explosión de la crisis interna la llevó a defender un cambio de etapa inmediato. Feijóo la premió con el puesto de coordinadora general en la transición, y ahora como secretaria general, con el aplauso de todos sus compañeros en el Congreso. Eso sí, algún comentario malvado puede escucharse, sobre aquellos a los que ‘integró’ Casado y luego le dieron la espalda:«Integrando se lo acabaron comiendo».

En el nuevo PP de Feijóo hay un barón que sale fortalecido de la crisis : Juanma Moreno, en su día también ‘sorayista ’. Cuando Casado y Egea llegaron a Génova, en sus planes estaba relevar a Moreno de la presidencia del PP andaluz, ante un previsible fracaso en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. Pero, por carambolas de la política. Moreno acabó como presidente regional y ahora afronta unas nuevas elecciones como favorito en todas las encuestas. Moreno mantuvo una buena relación con Casado, pero no con Egea, con quien tuvo enfrentamientos complicados, a la hora de elaborar las listas y en los congresos provinciales, sobre todo el de Sevilla. Tras la crisis, Moreno se erige como uno de los pesos más poderosos del PP, con un enlace clave en Génova, el de Elías Bendodo como coordinador general , otro ‘sorayista’ hasta el final.

En el Comité de Dirección de Feijóo hay más dirigentes que en su día apoyaron la candidatura de la exvicepresidenta y que ahora ganan influencia en la primera línea del PP. Es el caso del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, quien en su día formó parte del Comité Ejecutivo Nacional que propuso Santamaría.

En la lista de ‘marianistas’ y ‘sorayistas’ que recuperan parte de la influencia perdida en la época reciente no podía faltar Javier Arenas, con quien Santamaría contaba para su eventual ejecutiva, y que ahora ve cómo ‘desaparece’ el equipo de Génova que chocó de frente con él. Arenas es senador por designación autonómica del Parlamento andaluz. En la Cámara Alta también están otros parlamentarios muy próximos a Rajoy y Santamaría, como Sergio Ramos y José Manuel Barreiro , ahora en las quinielas para recuperar posiciones en el PP.

El renacer del ‘sorayismo’, aunque sea con Soraya en la sombra, ha despertado recelos entre una parte del partido que estuvo en los equipos de Casado. Fuentes populares próximas a la antigua dirección del PP lo ven con enorme desconfianza: «Parece que los que perdieron el congreso en 2018 han estado creando el caldo de cultivo apropiado durante todos estos años y cuando han tenido una oportunidad han procedido al asalto para conseguir lo que no lograron entonces», comentan. Más allá de la unidad aparente, hay heridas que han quedado abiertas.