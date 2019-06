Sánchez llevará su pulso a Iglesias hasta el final: «No se puede permitir votar no» El PSOE rechaza como ministro a Iglesias y a cualquier otro miembro de Podemos, y si se niegan a votar al presidente en funciones, los culparán del adelanto electoral

En la apariencia de una fortaleza que tiene más que ver con debilidades ajenas que con las propias capacidades, el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura está dispuesto a mantener su pulso hasta el final. Su fuerza es la advertencia de un nuevo bloqueo político, incluso de una eventual repetición electoral. Y su argumento el de que «no hay otra alternativa». Esa consideración ha propiciado que el candidato esté gestionando los tiempos y se haya ubicado en la actitud de pedir, y no en la de ofrecer.

Así, Pedro Sánchez ha tomado una actitud pasiva con la que, tras un primer movimiento quiere que el resto le den hecha su investidura. O eso o elecciones. El PSOE ha lanzado ya esa posibilidad. Existe la convicción de que una repetición electoral serviría para mejorar los resultados. También hay en Moncloa y en Ferraz personas que reconocen el «gran riesgo» de una repetición electoral. No se esconde que el resultado del 28 de abril tuvo componentes de excepcionalidad debido que muchos abstencionistas tradicionales se colocaron detrás de la marca PSOE por el miedo a Vox. Saben que esa lógica no operará ahora con la misma fuerza y que otras elecciones supondrán otra oportunidad para Pablo Casado y Albert Rivera.

Esto lo sabe también Pablo Iglesias, que mide cada palabra pero que ya ha mostrado su malestar con la oferta que le ha planteado el Gobierno y ha reivindicado «respeto» para el socio. El asunto está en si cede Sánchez o en si lo hace Iglesias.

«Desatascar»

Desde el entorno del presidente del Gobierno se insiste en que ellos ya se han movido y que ahora «tienen que desatascar ellos». Desde que Sánchez tiene a su lado a Iván Redondo todo desprende el aroma de la búsqueda de un relato que, sea cual sea el desenlace, sitúe a Sánchez en posición de ventaja. El famoso «win win» de Redondo. Si Iglesias cede, victoria. Si no lo hace, él cargará con la responsabilidad.

Pero ni Sánchez ni Redondo menosprecian a Iglesias. Al contrario. Por mucho desgaste que haya sufrido siempre han considerado que Iglesias es Podemos. La buena percepción que se tiene de él en cuanto a dotes de liderazgo es uno de los elementos que preocupan de cara a un Gobierno compartido. Aunque en el PSOE perciben que Iglesias «ha cambiado» porque ya «asume» su nuevo rol respecto al PSOE, sigue latente cierta desconfianza.

Los episodios pasados siguen muy presentes. «Las chulerías de 2016 se quedaron en lo que se quedaron», dicen en el entorno del presidente. Aunque en el pasado el enfrentamiento personal entre ambos fue duro y no se olvida, también un dirigente socialista destaca que los dos «han madurado mucho». Se apunta en el PSOE más bien a la constante presión que puede realizar Iglesias sobre medidas tributarias y laborales como focos de rechazo para un Gobierno conjunto. Además, claro está, de la situación de Cataluña. Donde el Gobierno espera meses clave tras la sentencia del juicio.

La agenda del presidente, con un G20 en Japón al final de esta semana y un Consejo Europeo Extraordinario en Bruselas inmediatamente después, condiciona el calendario. Salvo sorpresa en estos primeros días, no parece que la investidura vaya a ser en la primera semana de julio. Y fuentes socialistas apuntan más bien a los primeros días de la segunda quincena.

Lo que no se descarta es que se conozca pronto la fecha para que sirva como elemento de presión para acelerar los contactos. Llegado el caso el PSOE está dispuesto a ir a una investidura manteniendo su posición actual de que Podemos ocupe segundos niveles de la Administración y no ministerios. Fuentes socialistas argumentaban ayer que eso ya es «prueba de habernos movido de nuestra posición inicial» de un Gobierno en solitario. Y se insta a Podemos a hacer lo mismo.

Los socialistas dan muestras solventes de que no van a dar más pasos. «Hemos mandado un mensaje. Tienen que mover pieza ellos y decirnos algo», dicen desde el PSOE. Se reconoce que el escollo es el reparto de poder porque en cuestiones de programa será «más o menos los PGE» que ambas formaciones pactaron y no llegaron a aprobarse. Pero no se dan muestras de que Sánchez vaya a mejorar su oferta, sino que este es el planteamiento con el que quiere llegar a la investidura, convencido de que doblará el pulso a Iglesias: «Se la tiene que comer. No se puede permitir votar que no», dicen en el equipo del líder socialista.

Desde el PSOE se asegura además que «no existen» vetos personales y que no se rechaza a Iglesias sino a cualquier ministro de Podemos. «Si sumáramos (mayoría absoluta) estaba hecho», dicen en Ferraz. Desde el cuartel general socialista se asegura que en estos momentos «no existe otro canal» entre ambas formaciones con capacidad para desatascar la situación que la que representan los dos líderes.