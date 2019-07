Sánchez hace oídos sordos a la obligación de comparecer ante el Congreso Batet le recuerda que el Ejecutivo debe acudir al pleno tras cada Consejo Europeo

La primera justificación para que el Gobierno no compareciera en el Congreso tras el Consejo Europeo ordinario de los días 20 y 21 de junio fue que diez días después estaba convocado un segundo Consejo Europeo los días 30 de junio y 1 de julio, esta vez extraordinario, que La Moncloa entendía continuación del anterior. Tras este segundo cónclave, el argumento para rechazar la rendición cuentas fue el inicio del periodo inhábil en la Cámara Baja. Pero esta cuestión no impide la convocatoria de un pleno extraordinario a petición del Gobierno y, diez días después, el razonamiento de La Moncloa es que primero debe ir la investidura.

Ante la presión de Ciudadanos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recordó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo tiene la obligación legal de comparecer ante el pleno de la Cámara Baja cada vez que participa en un Consejo Europeo. La conversación no produjo ningún avance ya que el líder socialista le trasladó que es «plenamente consciente» de esa obligación, según explicó el vicepresidente segundo de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pero aún así no fijó una fecha para la comparecencia, ni siquiera de manera aproximada. Argumentó que su «prioridad» es sacar adelante la investidura, una posición en la que también coincidió Batet, y que «no sería razonable meter un pleno antes», según Rodríguez Gómez de Celis.

Dado que el primer Consejo Europeo convocado desde la constitución de las Cortes tuvo lugar los días 20 y 21 de junio, para cuando se celebre el debate de investidura se habrá superado el mes desde su celebración. Se da la circunstancia, además, de que a pesar de que tanto Sánchez como Batet consideran que la prioridad es la investidura, durante las últimas semanas no han avanzado las negociaciones entre el Gobierno y sus socios, más bien al contrario. El malestar del resto de partidos de la izquierda hacia Sánchez es creciente por lo que califican de «inmovilismo» y «ausencia total de negociación».

En este contexto, el vicepresidente cuarto de la Cámara y representante de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha advertido que si la semana que viene sigue sin existir fecha para la comparecencia del Gobierno ante el pleno, exigirá a Batet que envíe un requerimiento por escrito al presidente en funciones recórdandole sus obligaciones, para dotar al aviso de oficialidad.

No en vano, la ley que regula el funcionamiento de la Comisión Mixta para la Unión Europea no deja lugar a dudas. En su artículo 4 establece que «el Gobierno comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados, con posterioridad a cada Consejo Europeo, ordinario o extraordinario, para informar sobre lo allí decidido y mantener un debate con los grupos parlamentarios».

Diputación Permanente

La falta de comparecencia del Gobierno tras los últimos consejos europeos fue vista ayer por la Mesa del Congreso, que también aprobó la composición que tendrá la Diputación Permanente, el órgano que debería estar ejerciendo las funciones del pleno desde el día 1 de julio cuando la Cámara entró en periodo inhábil. Serán 68 diputados más la presidenta quienes integrarán la Diputación y ha existido consenso en la determinación de este número como el que mejor replicaba la mayoría existente en el pleno.

No obstante, este órgano no se constituirá hasta el día 23 de julio, después de la primera votación de investidura de Pedro Sánchez, por razones de «ahorro de costes», según Rodríguez Gómez de Celis. En consecuencia, el Congreso no podrá ejercer la función de control sobre el Gobierno socialista antes de la investidura. Las comisiones parlamentarias echarán a andar en la última semana de julio.