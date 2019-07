Pedro Sánchez exige a Iglesias que apoye un hipotético 155 y se abre a negociar la abstención con PP y Cs

CRÓNICA DIRECTO

11/07/2019 12:12h

A doce días para que arranque la sesión de investidura, el PSOE cuenta solo con el apoyo asegurado del único diputado que tiene PRC, insuficiente para la mayoría necesaria para la investidura. Pero los socialistas siguen sin ceder a la exigencia que hace Podemos de un Gobierno de coalición porque, aseguran, ven en la gestión de la crisis catalana un gran escollo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, siguen enrocados en sus posiciones tras el fracaso de su última reunión. En medio del largo pulso hoy ambos volverán a hablar por teléfono para «desencallar» la situación.

«Yo defiendo el Gobierno de cooperación (...) es evidente que hay puntos de coincidencia, pero un Gobierno tiene que gozar de cohesión interna», ha expresado Sánchez este jueves en una entrevista en TVE. Para rechazar la coalición, entre los argumentos esgrimidos, el presidente del Gobierno en funciones ha expresado una vez más las «discrepancias muy serias» con Unidas Podemos sobre cuál es la vía para solucionar el conflicto territorial catalán. A pesar de que Podemos y En Comú Podem renunciaron a incluir como línea roja la demanda de un referéndum pactado en Cataluña para poder negociar con el PSOE, sin embargo, sigue estando en el programa.

«Si esta legislatura, ante las puertas de una sentencia del Tribunal Supremo en breves meses, los independentistas vuelven a hacer algo como lo que hicieron hace dos años ¿Unidas Podemos va a apoyar al Gobierno de España en la aplicación hipotética, que yo no deseo, del artículo 155 de la Constitución?», ha expresado Sánchez, que insiste que «se paralizaría» un Gobierno de coalición que se asiente sobre esas diferencias.

Minutos después, en una entrevista en Antena 3, Iglesias replicó asegurando que ellos «asumirían con lealtad el liderazgo del PSOE en la cuestión catalana». Pero para los socialistas no es suficiente garantía: «Un gobierno son las políticas sociales, pero también las cuestiones de Estado en las que hay discrepancias de fondo en cuanto a la concepción y diagnóstico de la crisis catalana», ha expresado Sánchez.

Sánchez llamará hoy a Iglesias para formar dos equipos para la negociación: «Yo quiero entenderme con Unidas Podemos. El socio preferente del gobierno es Unidas Podemo». No obstante, el presidente del Gobierno en funciones se ha abierto a «negociar la abstención» del Partido Popular y Ciudadanos para que no se bloquee la formación de un gobierno en julio. «Tenemos que cambiar el método de negociación. Es evidente que no ha sido el conveniente, tenemos que volver al punto de partida», ha explicado Sánchez.

El PSOE insiste en que no habrá «segundas oportunidades», y el líder socialista ha deslizado que no se volverá a presentar a una segunda investidura. «España necesita un gobierno progresista en julio que no dependa de las fuerzas independentistas por eso estamos llamando a PP y Cs para que faciliten la investidura», ha dicho Sánchez. Ambos partidos han rechazado facilitar la investidura.

Sánchez ha avanzado que el primer gran pacto que propondrá a todos los partidos es la reforma del artículo 99 de la Constitución para evitar el bloqueo de la investidura y la repetición de elecciones. El líder socialista se ha referido a lo que sucede en los ayuntamientos, donde si no hay acuerdos para una alternativa para gobenar, lo hace la lista más votada. El artículo 99 de la Constitución «no funciona», ha dicho, y «hay que reformarlo». «Este es el primer acuerdo de país que voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias».

Respecto al manifiesto firmado por 66 diputados y exdiputados socialistas que piden a los populares que facilite el nombramiento de Sánchez los días 22, 23 y 25 de julio por «responsabilidad», Sánchez asegura que «no conocía» la carta y ha agradecido el gesto a sus excompañeros.