Podemos rechaza negociar las 300 medidas de Sánchez: «Hay que hablar de los equipos» Vera afirma que «lo responsable es seguir avanzando» desde donde se quedaron en julio, cuando fracasó la investidura

Unidas Podemos no quiere sentarse a negociar las 300 medidas que el PSOE presenta mañana. «Ya existe una base de acuerdo programática importante, que son los Presupuestos Generales del Estado», ha expresado la portavoz del partido morado, Noelia Vera. El partido morado sigue reprochando que Pedro Sánchez no les ha llamado para sentarse a negociar y se mantienen parapetados en la coalición. En el PSOE, por su parte, dilatan los tiempos para que a Pablo Iglesias le entre el vértigo por la repetición electoral.

«Es evidente que hay falta de voluntad para llegar a un acuerdo, pero tenemos la memoria muy corta; un gobierno del PSOE en solitario es inestable», ha explicado la portavoz de Podemos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Coordinación habitual de cada lunes. Vera ha dejado muy claro que rechazan sentarse a negociar solo un acuerdo programático con los socialistas. «El documento es importante pero hay que hacer una negociación integral. Qué políticas y con qué equipos vamos a llevarlas a cabo», ha subrayado.

Sánchez presenta mañana el documento programático con 300 medidas con el que pretende persuadirles para que apoyen un Ejecutivo de Gobierno único, pero desde Unidas Podemos insisten en que «lo responsable es seguir avanzando desde nos quedamos en julio». «Hemos demostrado que íbamos a ser leales en todos los acuerdos programáticos y en todas las cuestiones de Estado», ha dicho la portavoz de Podemos.

«No tienen intención de llamar a nadie»

Desde Podemos consideran que si Sánchez ha retrasado las reuniones hasta el 10 de septiembre es porque hay dos posibilidades: «Que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones o que piensa negociarlo todo en el último minuto». Aunque, como ya explicó ABC, en el entorno más cercano de Iglesias se cree más bien que el PSOE está apretando al Partido Popular y a Ciudadanos ya que a Sánchez no le interesan comicios debido a que existe el riesgo de perder el Gobierno.

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha acusado esta mañana al presidente del Gobierno en funciones de exigir apoyos para su investidura mediante el «chantaje» la y «extorsión». Durante una entrevista en RNE, Garzón ha aseverado que Sánchez «lleva sentado cuatro meses esperando que el resto, por miedo, le vote gratis».

Vera, por su parte, ha explicado que la opción de un Gobierno en solitario del PSOE «se mostró que no era válida, que no funciona y que era un fracaso» después de que Unidas Podemos apoyara la moción de censura a Mariano Rajoy el año pasado y que el PSOE no fuera capaz de sacar los PGE adelante.

Además, la portavoz de Podemos ha recordado que tienen toda la «predisposición del mundo» para negociar en base a su última oferta con cuatro opciones de encaje en ministerios: «Nuestro documento son propuestas que son negociables».