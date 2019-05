Guiño del Gobierno al nacionalismo con Navarra en juego: «La colaboración con el PNV es conocida»

Navarra es una pieza clave para desentrañar un puzzle autonómico que, a se vez, repercutirá en la facilidad -o no- con la que Pedro Sánchez pueda conseguir apoyos en el Congreso para volver a La Moncloa. El PNV, «personado» en la región a través de Geroa Bai, su marca blanca, aprieta desde hace días a los socialistas después de que Navarra Suma, la coalición formada por PP, Cs y UPN ganara las elecciones sin la contundencia necesaria como para gobernar sin otros apoyos. El mensaje de los nacionalistas es claro: si el PSOE quiere gobernar en Navarra -y de paso pretende recabar el apoyo de sus siempres cotizados diputados en Madrid-, necesita a Geroa Bai, su marca navarra. El problema llega al comprobar que la suma entre ambos no es suficiente y necesitan más actores, entre ellos a Bildu.

El obstáculo, que no es menudo, lo esquivo la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Justo estamos saliendo de las elecciones, es tiempo de silencio. Vamos a esperar y que se vayan decantando las posiciones», dijo la portavoz. Celaá, sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzar un guiño a uno de sus socios preferentes, el PNV, llamado a jugar un papel decisivo en la conformación del Gobierno navarro: «Nuestra colaboración y actitud para llegar a acuerdos con el PNV es conocida. Queremos seguir en esa línea».

A tenor de esta frase, la «luna de miel» entre socialistas y «jeltzales» tiene visos de continuar en la Comunidad Foral a través del PSN y Geroa Bai, ya que ambos sumarían, de llegar a un acuerdo, un diputado autonómico más que Navarra Suma. Queda por ver el encaje de Bildu en este puzzle, colaborador necesario si socialistas navarros y nacionalistas quieren disfrutar de una legislatura plácida. En Ferraz, como informó ABC, ya advirtieron de que no estaban por la labor de que Bildu entrara en ese Gobierno, por lo que la opción más factible sería recurrir a la formación de Arnaldo Otegui para sacar adelante medidas puntuales.

«Es tiempo de silencio, de esperar, de ver cómo se van decantando las posiciones», culminó la ministra, menos concreta en este aspecto que su partido. La cosa es que precisamente la posición de su partido todavía tiene que decantarse en Navarra y, en buena medida, será decisiva para dos cosas: facilitar el camino de Sánchez para seguir en La Moncloa y determinar la política de los socialistas en términos nacionalistas.

Podemos y los independientes

Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros, se volvió a referir, en el marco de las negociaciones entre PSOE y Podemos para facilitar un nuevo Gobierno socialista, a una hipotética presencia de independientes afines a los de Pablo Iglesias en el próximo Ejecutivo. Como hiciera ayer el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, Celaá no descartó esa opción, pero sin denominarla Gobierno en coalición. «Que entraran personas independientes al Consejo de Ministros, si bien no puede ser eso un gobierno de coalición, no se descarta que sean personas que se alinean más con unas ideas que con otras», explicó la ministra. Mientras tanto el secretario general de Podemos, desde Sitges, insistió en su interés por formar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos: «Sería bueno para España, para las empresas y para Cataluña».