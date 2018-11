Casado alerta a los andaluces: «Votar a Susana Díaz es votar a Sánchez» y sus socios separatistas El presidente del PP abre campaña en Málaga junto a Moreno y pide el cambio tras 40 años: «Se puede»

Mariano Calleja

Pablo Casado ha empezado este jueves por la noche su maratón electoral en Andalucía, donde se va a volcar durante toda la campaña para apoyar al candidato del PP a la Junta, Juan Manuel Moreno. El objetivo del PP es conseguir sumar, con Ciudadanos, una mayoría que permita el cambio en Andalucía: «Se puede», ha prometido Casado.

El CIS no invita al optimismo en el caso del PP, pero los populares tienen sus propias encuestas, que le colocan en una segunda posición clara, por delante de Ciudadanos, y muy cerca de una mayoría si suma sus votos con el partido naranja.

En el acto de inicio de campaña, en Málaga, en una sala de realidad virtual en el Edificio de Tabacalera, entre videojuegos y experiencias con las nuevas tecnologías, Casado y Moreno han dado por abierta la campaña del PP, con el lema «Garantía del cambio».

Casado ha asegurado que «Juanma podía haber sido ministro, y no descarto que en un futuro lo sea. Pero ahora va a ser presidente de la Junta».

El líder del PP, que también lo tuvo difícil a priori el verano pasado cuando se presentó como candidato a la presidencia del partido, lanzó este consejo al candidato popular en Andalucía: «Cuando todo parece que es imposible, es cuando hay que ganar. Juanma plantea romper la resignación, el conformismo, el pesimismo. Se puede conseguir, se va a conseguir»

«Esta tierra no aguanta más paro, más corrupción, más listas de espera, tantos impuestos altos, no aguanta ver a dos presidentes de la Junta por Corrupción, no aguanta más. Esto tiene solución: hay esperanza, hay salida, a estos 40 años en blanco y negro», ha prometido Casado.

«La garantía de cambio es la de Juanma Moreno. Él no va a pactar con Susana Díaz», ha asegurado el líder del PP.

El PP, por parte de Casado, va a centrar buena parte de su campaña en alertar a los andaluces de que votar a Susana Díaz es votar a Pedro Sánchez, que ha pactado con los independentistas: «Difícilmente quien ha perdido contra Sánchez, puede salvar a Andalucía de Sánchez. A todos los que no les gusta lo que hace Sánchez, les decimos que su voto a Susana Díaz es un voto a Sánchez».

Casado ha recordado que los diputados andaluces han votado con Sánchez a favor de intereses de los independentistas: «La gente de Susana Díaz, los diputados andaluces, han votado en contra de la ley de símbolos», que pedía poner freno a los lazos amarillos en espacios públicos.

El líder del PP ha ironizado sobre las propuestas del PSOE y ha señalado que como en La Rioja querían equiparar el euskera con el castellana, lo mismo «en Málaga nos ponen el gallego o el valenciano».

Casado ha terminado con un elogio a su candidato: «La gente confía en una persona honesta, con experiencia de gestión y ambición de futuro. Tu partido confía en ti. Lo vamos a conseguir, es el momento de dejarnos la piel».