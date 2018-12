Elecciones en Andalucía 2018 Vuelco electoral en Andalucía: El PSOE pierde la Junta tras 36 años con el peor resultado de toda su historia El PP logra 26 escaños y suma mayoría con Ciudadanos (21) y Vox (12); Adelante Andalucía cae hasta los 17 diputados

M. Moguer

@ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 02/12/2018 23:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vuelco electoral en Andalucía. Aunque el resultado de las elecciones andaluzas han dado al PSOE como ganador de los comicios en Andalucía con 33 escaños, Susana Díaz, la candidata de esta formación a la Presidencia de la Junta en estas elecciones andaluzas, ha perdido 13 escaños desde los resultados de las elecciones de 2015. Con estos resultados, Díaz no podrá gobernar, puesto que no tiene mayoría absoluta ni alcanza con Ciudadanos o Adelante Andalucía los 55 escaños necesarios. Tras 36 años, el PSOE no tendrá las llaves de San Telmo, ya que no suman ni con Ciudadanos ni con Adelante Andalucía. Un tiempo nuevo se abre en Andalucía.

El PSOE, aunque esta noche cuenta como un triunfo en las elecciones andaluzas -son la formación más votada, con 1.003.000 papeletas-, tiene mucho sobre lo que reflexionar desde mañana mismo. Es su peor resultado histórico. El descenso de votos y escaños marca un nuevo suelo electoral, que dicen los entendidos. Más claro: Susana Díaz ha conseguido el peor resultado del PSOE andaluz de su historia. Y eso que ya venía de marcar ese hito en las elecciones de 2015. Los socialistas se encuentran en caída libre desde hace catorce años en Andalucía.

Con gesto serio y chaqueta verde Andalucía, Susana Díaz ha comparecido para decir que «a pesar de haber ganado las elecciones es una noche triste para los socialistas». Díaz ha sacado pecho y recordado que han ganado en siete de las ocho provincias, pero «el retroceso de la izquierda es real pero lo más grave es que ha entrado en este nuevo ciclo la extrema derecha. Ese fenómeno que se estaba produciendo entra en el Parlamento de Andalucía». Díaz ha dicho que piensa llamar al resto de fuerzas para pedir que bloqueen a «la extrema derecha» de Vox y ha desafiado al resto de las formaciones a que digan si quieren «sumar sus votos con la extrema derecha».

El PP, que suma 26 escaños, retrocede siete enteros. Sin embargo, pueden dar el resultado por bueno puesto que suman con Ciudadanos (21) y Vox (12) una mayoría absoluta amplia para gobernar en Andalucía. Juanma Moreno se alza como el gran triunfador de la noche puesto que, además de resistir el embite de la izquierda, se perfila como el próximo presidente de la Junta de Andalucía.

«Andalucía ha votado cambio» es lo primero que ha dicho Moreno al dirigirse a sus simpatizantes en la sede del partido de Sevilla, en la calle San Fernando. Rodeado de caras sonrientes, el líder del PP se ha mostrado agradecido por los votos y, sobre todo, por la posibilidad de dirigir el cambio en la comunidad.

Ciudadanos es el partido que más crece en escaños. De nueve que tenía en las anteriores elecciones pasa a 20. Marín, su líder, ya advirtió que si le daban los números, pactaría con PP. Y los números, dan. Se abre un tiempo nuevo ahora en Andalucía tras 36 años de gobierno socialista y le toca a PP y Ciudadanos sentarse a negociar el nuevo Ejecutivo.

Vox es la gran revelación de estas elecciones. De 36.000 votos en las pasadas elecciones se ha hecho con casi 350.000 y ha conseguido 12 escaños. Una entrada fortísimas en la política andaluza que decanta hacia la derecha el arco parlamentario andaluz. Habrá, previsiblemente, cambio de Gobierno, tras 36 años.