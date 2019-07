El vino español viaja a Estados Unidos Bodegas Valdemar es la primera del mundo no estadounidense ubicada en la denominación de origen Washington State Wines

Los hermanos Ana y Jesús Martínez- Bujanda son la quinta generación de un negocio centenario que ahora se alza en el top de las bodegas mundiales después de cumplir el «sueño americano». Con 130 años de historia a las espaldas, estos vinos de la D.O. de la Rioja llegan a Estados Unidos, lo que convierte a Bodegas Valdemar en la primera del mundo no estadounidense ubicada en la denominación de origen Washington State Wines, el segundo lugar de los Estados Unidos, detrás de California, en la producción de vino. Los vinos españoles serán, por tanto, un escaparate en una de las zonas más exclusivas, en The Rocks AVA, dentro de Walla Walla AVA, destino más turístico de Washington.

La familia ya ha empezado la cuenta atrás para comenzar a trabajar a pleno rendimiento en su nuevo destino después de poner la primera piedra de la bodega española, que abrió sus puertas al público el pasado abril. No será hasta finales de año cuando tenga lugar la inauguración oficial.

El camino hasta llegar ahí no ha sido fácil. Dicen que se han reunido y apoyado en numerosos especialistas del sector (universidades, bodegueros, geólogos, enólogos) para hacer esta travesía y que, una vez dado el paso, aspiran a convertirse en una bodega de referencia, tanto por la calidad de sus vinos como por su proyecto enoturístico.

El espíritu emprendedor de esta familia les ha acompañado prácticamente desde el principio. En los años 80 rompieron moldes tras convertirse en la primera bodega europea en controlar la temperatura de fermentación y una de las pioneras en un nuevo estilo de Rioja. Hoy siguen sorprendiendo al consumidor con vinos únicos como el Tempranillo Blanco o el monovarietal de Maturana. ¿La clave de su éxito? Aseguran sus propietarios que la insistencia en elaborar sus vinos exclusivamente a partir de viñedos propios, «logrando con éxito la conjugación equilibrada de fruta y envejecimiento en madera», señalan.

«Queremos trasladar nuestra filosofía y saber hacer a esta zona con este proyecto», dice Jesús Martínez-Bujanda, tras explicar que la bodega va a contar con una nave de elaboración con capacidad para 120.000 botellas de vino encuadrado en el segmento «luxury» (50-100 dólares) y «super luxury» (100-200 dólares). Para ello se van a utilizar uvas de las zonas más prestigiosas de Washington. La inversión total estimada para la construcción de la bodega y el desarrollo del proyecto es de 20 millones de dólares.

Enoturismo inclusivo

Además del inicio de su aventura americana, Valdemar puede presumir de ser la única bodega europea que ofrece enoturismo inclusivo y accesible, ya que permite desde este año la asistencia a visitantes con discapacidad cognitiva, auditiva, visual, física y orgánica. Han transformado sus instalaciones para facilitar la visita a personas con necesidades especiales. Relatan sus propietarios que con estas innovaciones posibilitan en un mismo recorrido que todas las personas disfruten de la misma experiencia con independencia de sus necesidades. «Los primeros visitantes con discapacidad que han acudido a nuestra bodega han sentido la independencia de realizar un plan de ocio solos y de manera completamente interactiva, según nos han contado tras la experiencia», dice Ana Martínez-Bujanda.

El departamento de enoturismo de Valdemar ha sido distinguido con el premio «Best Of 2018» a la mejor Experiencia Innovadora en Enoturismo. También ha sido distinguida con el certificado que le acredita como bodega inclusiva por parte de la empresa «Equalitas Vitae», especialista en el turismo accesible.