El negocio que resiste a la crisis del coronavirus gracias al aumento del consumo de las familias

El sector del dulce está aguantando con soltura los envites de la crisis del coronavirus. Las empresas de fabricación de galletas, bollería y golosinas enfrentan dificultades por el cierre de las tiendas especializadas y la reducción del negocio en las gasolineras, pero también se benefician del aumento de ventas de productos de indulgencia . En los hogares, gracias a al parón en el ritmo frenético del día a día, ha aumentado su ingesta, pero también como premio o recompensa en distintos momentos de la jornada.

Durante las primeras de confinamiento, los españoles compraron productos de consumo frecuente como galletas para el desayuno, junto a otros bienes de primera necesidad . A medida que el estado de alarma se alarga, aumentan las ocasiones de consumo en el hogar y las categorías de indulgencia continúan siendo las protagonistas en las cestas de la compra de los españoles, tal y como destacan desde Kantar. «Ahora los caprichos nos los damos en casa con categorías como la repostería (harina, levaduras...), chocolates o helados, pero también con el incremento de bebidas frías como cerveza, limonada con gas y ginebra, que nos ayudan a dar un toque de humor en estos momentos de crisis que estamos viviendo», intrerpreta la directora de Soluciones al cliente de Kantar en España, María Josep Martínez, quien añade que «estamos poniendo en práctica una especie de dieta al estilo de Bridget Jones en la que se combinan el chocolate, los helados y la ginebra».

Desde la Asociación Española del Dulce (Produlce), su secretario general, Rubén Moreno, confirma el buen momento que vive el sector en cuanto al consumo familiar . «En la última semana ha habido un repunte de 'snacks' y chocolates muy fuerte, que va del 70 al 80% ya que ha subido el producto de indulgencia», señala Moreno. Durante la presentación del estudio «Consumo y compra dentro y fuera del hogar» elaborado por Aecoc sobre los nuevos hábitos que se están creando durante el estado de alarma, la gerente de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc Rosario Pedrosa, también se refirió a este nuevo patrón. «Según avanzaba el confinamiento, durante las semanas intermedias, hemos visto que se consumen categorías más relacionadas con la indulgencia, por ejemplo, los chocolates han crecido de forma significativa».

En Inés Rosales confirman el momento dulce que vive este negocio . La consejerera delegada de la firma, Ana Moreno Pedrosa, señala que el consumo de sus tortas de aceite se ha disparado durante las cuatro semanas que llevamos de confinamiento. «Es un producto que se toma en casa y que se ha visto beneficiado por esta situación ya que su consumo está relacionado con el 'slow food' y el relajarse y disfrutar». Las cifras así lo atestiguan y Moreno Pedrosa destaca que «en la tienda online de Inés Rosales han subido los pedidos más de un 200%», gracias también a que hemos bajado el importe mínimo por pedido para realizar el envío gratis. En las cadenas de supermercados, las ventas han crecido de un 10 a un 11%».

Por su parte, en Adam Foods (Cuétara, Artiach, Granja San Francisco, Aneto, La Piara, Phoskitos o Panrico) reconocen que la crisis se capea bien en los lineales, pero peor en tiendas especializadas y en gasolineras. «Cuando se decretó el confinamiento, muchos hogares hicieron compras importantes. Pasada esta fase hemos entrado en una fase de normalización, pero con un consumo algo más elevado que antes de la crisis. Estamos experimentando un aumento de las ventas en hipermercados y supermercado s, mientras que otros canales como tiendas de proximidad, bares, gasolineras, colmados, en general pequeño comercio ha experimentado una drástica caída», señala su director general, Fabrice Ducceschi.

En la sede de Gullón aseguran que la pandemia del coronavirus les ha enfrentado «al mayor reto» en la historia de la compañía. «El consumo de galletas repuntó en la tercera semana de marzo hasta casi un 50% en el pico que se produjo en el llenado de la despensa y que ocasionó que los consumidores se agolparan en las tiendas para proveerse de productos básicos, entre ellos galletas. Después bajó y se mantiene entre un 5 y un 10% más alto que en periodos anteriores», afirma el consejero delegado y director de Galletas Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón.

De forma paralela, el secretario general de Produlce refiere problemas por el parón en gasolineras y en las tiendas de chucherías a pie de calle , algo que les ha perjudicado más que el cierre de la hostelería. «A nosotros se nos ha caído un canal básico para esta tipología de productos, que es el canal de impulso, que engloba a todas las tiendas pequeñas y tradicionales, las específicas conocidas como de «pick and mix» o las situadas en las gasolineras... A pesar de no tener prohibida su actividad por ningún real decreto, la gente no acude, ya que se ha centrado en hacer sus compras en un solo sitio, que suele ser el supermercado . Una gran mayoría ha tenido que cerrar y aquí es donde más vendemos gomilonas, chicles o algunos 'snacks' de chocolate. Hemos notado un descenso muy acusado en este canal», explica Rubén Moreno. «No sabemos qué va a pasar con el canal impulso, iremos viendo, estamos en tiempos de incertidumbre», respondió Pedrosa (Aecoc) a las preguntas de los periodistas sobre las dificultades puntuales del sector.

Por su parte, donde sí dicen haber notado un bajón en las ventas de tortas de aceite de Inés Rosales es en las tiendas a pie de calle en las que compran los turistas y en las ubicadas en las estaciones de tren. «Aquí la parálisis es completa, pero solo representa un 1% del negocio, no nos ha afectado mucho», añade Moreno Pedrosa.

Abastecimiento asegurado

Mientras dura la crisis, todos los entrevistados se deshacen en elogios hacia los diferentes eslabones de la cadena de alimentación por su capacidad para garantizar que el surtido llegue a los consumidores a pesar de las dificultades logísticas y del aumento de costes por la inversión en medidas de protección, entre otros gastos adicionales. «Estoy maravillado con las empresas del sector por el ejemplo de responsabilidad y compromiso y aquí incluyo a todos: productores, agricultores, supermercados y transportistas. Transmitimos algo muy importante, que es la confianza del consumidor, Hubo una oleada de pánico por las dudas sobre el aprovisionamiento al principio, pero luego se ha transmitido confianza», sentencia Moreno, de Produlce.

«Las cadenas de la distribución están regulando los pedidos, han tenido también conflicto en las entradas en sus almacenes, pero hay un equipo humano detrás que está dándolo todo, como se está viendo. Y no hablamos ya de los agricultores, esto ha puesto en valor al sector primario y la materia prima», añaden desde Inés Rosales.

«Esta crisis está siendo un reto para todos, en particular para sanitarios, fuerzas de seguridad del estado, etc, pero también para la industria alimentaria, que somos responsables de asegurar que todos los hogares pueden continuar teniendo acceso a sus alimentos habituales. En Adam Foods hemos querido estar a la altura», añade, por su parte, Ducceschi. Algo parecido refiere el consejero delegado de Galletas Gullón: «Sentimos la necesidad de no fallar a los españoles en estos momentos tan críticos, por lo que desde un principio, nos dotamos de un férreo protocolo de actuación, que protegiese a nuestros trabajadores y así cumplir con nuestra vocación de suministrar las galletas Gullón a todos los hogares españoles» asegura Martínez Gabaldón.