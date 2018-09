Dónde invertir en un Ibex 35 a la baja: los valores preferidos de analistas y gestores La petrolera Repsol, BBVA, Telefónica o Gestamp aparecen en la lista de compra de los expertos

Carlos Manso Chicote

@carlos_manso Seguir Madrid Actualizado: 08/09/2018 01:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ibex 35 no conoce un cierre positivo desde el pasado 27 de agosto, y este viernes ha cerrado una semana en el que se ha dejado un 2,24%. En lo que llevamos de año, el selectivo se ha dejado un 8,69%. Con este panorama, a priori, cualquier inversión en valores del selectivo requiere de un análisis detenido. Hemos consultado con analistas y gestores de fondos sobre en qué valores invertirían:

León Izuzquiza, analista de Fidentiis Gestión, ha señalado hacia «valores más defensivos» y apostado por cotizadas relacionadas con el sector petrolífero: Repsol, Técnicas Reunidas, Tubacex o la constructora Sacyr-Vallehermoso, con una importante participación en la petrolera presidida por Antonio Brufau (7,9%). Para ello, ha dado una razón: «Toda la cadena de valor relacionada con el sector petrolífero descuenta unos precios bajos de esta materia prima. Simplemente con que el precio se mantenga entre los 70 y 80 dólares, se puede ganar dinero», ha explicado este analista quien ha recordado que comprando barato el riesgo es más bajo.

Fuera del crudo, Izusquiza, ha mencionado a la española NH Hoteles -aunque esta cotiza en el mercado continuo- «soportada por una opa y con Hesperia intentando analizar si va o no a lanzar una cotraopa». En este sentido, ve un potencial en este valor a pesar de que los datos no son buenos en otros miembros de la cadena de valor del turismo.

Repsol, Gestamp o BBVA

Desde Renta 4, el analista Pablo Fernández de Mosteyrín, ha coincidido en señalar a Repsol por la tendencia al alza de los precios del petróleo - «hemos tenido unas ganancias del 15% desde que entramos»- así como a cotizadas como Ferrovial «cuyos fudamenteos son mejores que al precio al que cotiza» y ha destacado la «posición» de la constructora en Estados Unidos «que es la economía que más tira: tiene bastante negocio allí y buenos resultados». De igual modo, ha apostado por un valor castigado últimamente como BBVA. Para el experto de Renta 4, la entidad está padeciendo «un caída exagerada» y ha postado por el «alivio» para este valor de las decisiones que adopte el banco central turco la próxima semana para apuntalar a la lira turca.

Otra cotizada bastante «castigada», a su juicio, es el fabricante de componentes de metales de vehículos Gestamp. «Los fundamentales son mejores de los que están cotizando y contamos con que Trump debería llegar a un acuerdo en materia comercial con Europa, tal y como ha hecho en el caso de México de cara a las elecciones de mitad de mandato», ha considerado este analista.

Para Fernández de Mosteyrín, el propio selectivo «debería estar más arriba» debido a los beneficios empresariales o los todavía buenos datos macro. «Todo ello, a pesar de lso vientos de cara de las emergentes que está impactadndo sobre los bancos con más exposición, el Bréxit o Italia», ha apuntado. En su opinión, si se mantiene el buen rumbo de la economía, «a medio plazo el Ibex 35 rebotará».

BBVA, Telefónica y Meliá Hotels

Por su parte, el director general de GVC Gaesco Jaume Puig, ha mostrado su preferencia por tres valores: BBVA, Telefónica y Meliá Hotels. Para Puig, estamos ante la «cuarta caída del año» que no ha dudado en calificar de «ruido». En su opinión, detrás de esta actual turbulencia, se encuentra el «miedo de los mercados» a que se contagien a otros mercados emergentes las caídas de la lira turca y el peso argentino. «Cualquier divisa con la inflación más alta que las divisas fuertes tiene que depreciarse: si cojo el diferencial a cuatro años de la lira turca respecto al euro es del 40%, en el caso argentino del 86% en el miñsmo periodo», ha apuntado este analista. Además, ha recordado al hilo de lo anterior, «la inflación conjunta de los mercados emergentes esta entre el 4% y el 4,5%». Por lo que este experto, no ve «ningún riesgo de contagio».

Otro motivo para la elección de los tres valores escogidos es el mejor desempeño en el Ibex 35 de las empresas con el PER (Price Earnings Reason) o unos múltiplos bajos. En este sentido, ha recomendado, «de aquí a final de año priorizar las empresas con un PER bajo» y con sus acciones baratas. Es decir, cuyo cociente producto de dividir su valor en Bolsa entre sus beneficios no resulte muy elevado: «Lo normal es que de aquí al final de año es esperable que el valor que peor lo haga vaya a mejor los meses que quedan», ha apuntado. Criterio en el que entrarían cotizadas mencionadas por varios expertos, como BBVA o Telefónica.

Para el director general de GVC Gaesco, «este año el merco no está haciendo gran cosa: la volatilidad es pequeña y no hay un gran volumen de negociado». A esto, ha añadido, habría que sumarle que los tipos siguen muy bajos.