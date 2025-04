El Comandante Lara pone la nota de humor con su 'KAZN en adobo'

En el Gran Premio de España Red Bull 2022 que se celebra en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto no podía faltar el humor. La mejor manera de soltar unas carcajadas era con alguien que siente Jerez por los cuatro 'costaos', uno de los grandes embajadores de la ciudad: El Comandante Lara.

Luis Lara hizo su aparición en DAZN, canal de televisión que emite en directo el Mundial de Motociclismo, y no de cualquier manera. Lo hizo dejando su sello. De hecho no hay más que ver la camiseta que lució en el 'paddock' para emular a dicha cadena televisiva.

Y es que El Comandante Lara hizo gala de un gran sentido del humor y en lugar de DAZN, en su camiseta aparecía el lema ' KAZN en adobo'. Genio y figura.

En su aparición en la pequeña pantalla estuvo acompañado por Jorge Lorenzo, quien llegó a coronarse tres veces en el Gran Premio de España mientras competía en la categoría reina. Fue en los años 2010, 2011 y 2015 cuando el pentacampeón del mundo dejó huella en Jerez.

Junto a ellos se encontraban el periodista Ernest Riveras y The Grefg, un habitual de las redes sociales. Y todos salieron encantados con el humorista, que hizo soltar sonrisas y carcajadas en cada una de sus intervenciones a los presentes. No era para menos.

Gracias a @DAZN_ES y al Bicharraco @ErnestRiveras por hacerme partícipe de esta tertulia con el pentacampeón del mundo @lorenzo99 y el fenómeno de las redes @TheGrefg 🙏😅😊👏👏❤️ pic.twitter.com/Gi1pUWTpKC — Luis Lara (@ComandanteLara) April 30, 2022

De cantaor a cómico

Nacido en Jerez de la Frontera el 29 de octubre de 1976, Luis Lara fue cantaor antes que cómico. Concretamente, «cantaor flamenco». A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que no se sube a un escenario para cantar, Lara confiesa que cuando llega la Semana Santa no puede evitar entonar más de una saeta. «A mí me gusta cantarte a las imágenes», cuenta el jerezano, que en ese momento pasa a ser Luis de Pacote.

Así recorrió Italia, Francia, Dinamarca, Malta... «Me recorrí Europa de una manera flipante», cuenta con una sonrisa el jerezano. Sin lugar a dudas, un gran embajador de Jerez, la provincia de Cádiz y Andalucía.