Fútbol Valverde no teme una eliminación en los despachos «Yo ya sabía que Chumi estaba sancionado con el filial, no hemos hecho nada incorrecto y ahí están las normas», asegura

Barcelona Actualizado: 18/01/2019 00:11h

El Barcelona se ganó sobre el campo su derecho a estar en los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque este viernes el Levante presentará una denuncia en la que pedirá la eliminación culé amparándose en una alineación indebida de Chumi en el partido de ida, al estar el canterano sancionado por acumulación de amarillas con el Barça B cuando Valverde le alineó en el Ciutat de Valencia. La gran actuación de Dembélé, con sus dos goles, y Messi revirtió la eliminatoria y el gol en contra que lastraba al equipo azulgrana. No obstante, esta situación extradeportiva centro buena parte del postpartido. Uno de los primeros en manifestarse fue el presidente del Levante, que desveló cómo fue la convivencia en el palco con Bartomeu tras comentarle que iba a denunciar al club azulgrana. «Lógicamente se comenta esta situación. Desde que lo he visto se lo he trasladado. Te sabe mal pero tienes que actuar porque tienes que defender los derechos de tu club. Un día nos pasa a unos y otro día nos pasa a otros. El presidente Bartomeu es un caballero y sabe lo que tiene que decir en cada momento. Entiende la postura del Levante», explicó Quico Catalán.

También Paco López fue cuestionado sobre este aspecto y se le inquirió por la posibilidad de que se viera en cuartos tras haber caído en el campo: «He estado todo el día centrado en el partido y ya tengo bastante con lo que pasa en el campo. No sé lo que va a hacer el club pero haga lo que haga está en su derecho. Sé que ha habido revuelo pero nos hemos centrado en el partido», aseguró el entrenador del Levante, que no puso demasiados peros a la derrota de su equipo. El entrenador defendió la decisión del club: «Como deportista, me gusta ganar las cosas en el campo. Pero también hay una normativa que seguimos todos. A partir de ahí, ya nada depende de mí». Y aprovechó para reivindicar el gran partido que hizo su equipo en la ida: «Nos han faltado cosas, seguro. Pero jugábamos contra el equipo que ha ganado cuatro veces seguidas la Copa del Rey. Seguramente en la ida merecimos más que un 2-1».

En el Barcelona, en cambio, la sensación es que las quejas del Levante no prosperará y podrán afrontar la siguiente ronda. El ejemplo más claro es el de Clement Lenglet, que aseguró que «a partir de ahora todos los equipos son buenos y hay que ganar a todos. A ver quién toca». De las declaraciones del defensa francés se desprende que en el vestuario no le conceden excesiva importancia a la denuncia. También se manifestó al respecto Ernesto Valverde. « No hubo ninguna duda sobre alinear a ningún jugador. Pensamos que todo lo que hemos hecho es correcto y mi sensación es que estamos en la próxima eliminatoria y que la próxima semana tendremos un partido de cuartos», aseguró el entrenador, que reconoció que «yo ya sabía que Chumi estaba sancionado con el filial, al igual que Múgica». Valverde no quiso profundizar en el tema: «Estoy convencido que hemos actuado de forma totalmente correcta. Ahí esta el reglamento y las reglas y nos hemos ganados la clasificación en el campo». Pero quiso dejar claro que «leemos el reglamento y lo aplicamos con toda la logica. La normativa está muy clara».