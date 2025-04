Las mejores frases de Florentino: del fichaje de Mbappé a la vuelta de Cristiano

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y primer presidente de la Superliga Europea, acudió anoche al programa de televisión 'El Chiringuito'. El máximo dirigente blanco habló largo y tendido sobre la nueva competición, de la que dijo ser capaz de «paliar lo perdido por el coronavirus». «Nosotros, el año pasado teníamos un presupuesto de 800 y terminamos en 700, y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. En dos temporadas hemos ingresado 400 millones de euros menos. Estamos pasando una situación muy mala», detalló.

Se pronunció también sobre las amenazas de la UEFA , cuyo presidente, Aleksander Ceferin, fue muy duro con los doce clubes fundadores de la Superliga, a los que calificó de ávaros e insolidarios, y de LaLiga , con Javier Tebas a la cabeza: «El estilo dice mucho, y no se debe decir así. Estamos hablando de algo muy serio, el fútbol, con 4.000 millones de aficionados. Y este conjunto representa a 2.000 millones de aficionados. Hay que tener respeto por las personas. Cuando le digo que uno ha perdido 200 millones, otro 180... No se puede perder eso. Y esos que llaman medio ricos han ganado dinero. Hay que ordenarlo y es lo que hacemos, sin enfrentarnos con nadie. Hay gente que se cree que estas instituciones son suyas y no son suyas».

Antes de pasar a otras cuestiones, Florentino comentó la posibilidad de que el Real Madrid sea expulsado de la presente Champions, temor que existe en el club blanco, tal y como adelantó ayer ABC . «Me preocupa, pero legalmente es imposible. La ley nos protege. Nadie nos va a echar de la Champions ni de la Liga», aseguró.

Cristiano, Ramos y Mbappé

Hubo tiempo para hablar de otras cuestiones de interés como el posible fichaje de Kylian Mbappé, la vuelta de Cristiano Ronaldo o la renovación de Sergio Ramos. Sobre el primero, contó que es una petición recurrente entre el aficionado madridista: «Yo voy con la mascarilla de incógnito y me dicen: '¡Ficha a Mbappé!'», bromeó. «El Madrid, cada cierto tiempo, necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado cosas y hay que moverlo y recuperar la ilusión, en ese trabajo estoy. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Pero también estaba el Madrid arruinado cuando llegué en el 2000», añadió.

Sobre si se volverá a ver a Cristiano de blanco, fue más tajante: «No volverá al Madrid, ya no tiene sentido. Le quiero mucho y nos ha dado mucho, pero ya no tiene sentido». Y de uno que no vendrá, a otro que no se irá: «Vinicius no se vende, no. No se vende. Ni se toca».

Más enigmático fue sobre la continuidad de Sergio Ramos, cuya renovación aún está sin resolver. Preguntado por esta cuestión fue cuando Florentino se mostró más incómodo, consciente de que es del capitán del Real Madrid de quien se habla y de que, a juzgar por sus palabras, las posturas están lejanas: «Estamos en una situación muy mala y nadie pone el dinero y tenemos que ser realistas, estamos todos muy mal. Yo no he dicho que no vaya a seguir. De momento estamos viendo cómo arreglamos el cierre de este año y luego ya veremos el año que viene». Acto seguido, contó que muchos jugadores habrían accedido a bajarse el sueldo, no así Ramos: «El año pasado sí se lo bajó. Este año no, está en otra situación distinta. ¿Me puedo ir ya?».

Por último, Florentino se pronunció sobre el futuro de Zidane y de lo que supuso Mourinho , que ayer fue despedido del Tottenham. Del francés dijo lo siguiente: «Zidane es el mejor entrenador que hemos tenido, una leyenda. Tiene una personalidad que le pasa lo que a mí, que no aguanta las ruedas de prensa. Algunos son muy pesados. Zidane no dice nada, está contento. Per como él dice, nunca se sabe». Al portugués le agradeció lo que aportó al club: «Ha estado tres años con nosotros y nos elevó la competitividad. Se las once últimas Champions hemos estado en nueve semifinales, ese gen que nos metió de competir siempre se lo agradeceremos».