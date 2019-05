Artes Marciales Mixtas Joel Álvarez, a por su primera victoria en la UFC: «Esta vez será diferente» El luchador asturiano realizará su segunda pelea en la mayor promotora mundial de MMA en el Fight Night de Estocolmo

Seguir Álvaro G. Colmenero @alvarogcol Actualizado: 28/05/2019 10:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llegar a la élite de las artes marciales mixtas (MMA) es una empresa que está reservada para un puñado de luchadores. En los últimos años, los atletas nacionales están dando el máximo por hacerse un hueco en el olimpo de las MMA y, con esfuerzo y disciplina, algunos de ellos lo están consiguiendo. Pero si difícil es llegar, más aún lo es mantenerse. Y uno solo se mantiene en la Ultimate Fighting Championship (UFC) a base de victorias.

Por ello, Joel Álvarez (Gijón, 1993) siente que ya ha llegado su momento. El peleador asturiano tuvo que firmar un contrato apresurado con la mayor promotora del mundo de MMA, pero aquello supuso batallar contra Damir Ismagulov, excampeón de la promotora M-1, que ya venía rodado de su victorioso debut en la UFC. La derrota del gijonés fue el precio a pagar por conseguir una habitación de larga estancia en la élite de este deporte. Concretamente de cuatro combates. Este será el segundo, frente al italiano Danilo Belluardo el próximo sábado 1 de junio en el UFC Fight Night de Estocolmo.

Pese a no haber pasado tanto tiempo, mucho ha cambiado desde el tropiezo del pasado 23 de febrero. «La preparación para este combate ha sido diferente, mucho mejor, porque nos han avisado con bastante más tiempo que la otra vez. Ha dado margen a dedicarse a entrenar, al no tener que hacer todos los análisis médicos, ni de papeleos del contrato, he aprovechado el tiempo para enfocarme solo en la pelea», relata Joel Álvarez en ABC.

Uno de los secretos del gijonés es no dejarse llevar por el «galactismo» propio de la Champions League de las MMA. «He hecho la preparación en mi gimnasio de siempre, en el Tíbet, con mis entrenadores de siempre. El jiu-jitsu y el grappling lo he entrenado con el equipo Bandog al que pertenezco», desvela. Eso sí, en esta ocasión ha contado con la inestimable ayuda de una de las estrellas de este deporte en nuestro país, que ya conoce lo que es pelear en la compañía estadounidense. «Esta vez Enrique Wasabi ha subido a Asturias a echarme una mano con los entrenamientos», cuenta.

Joel Álvarez cuenta con un récord que asusta. Con solo 26 años ha obtenido 15 victorias –14 sumisiones– y solo 2 derrotas, una de ellas en su debut en UFC. El aspecto mental y la ansiedad de estar ante el momento más importante deportivamente hablando de su vida le pasó factura en el anterior griesgo. «Esta pelea estoy mucho más convencido que la otra. La otra tenía ganas de que pasase, esta vez es diferente. Tengo ganas de que llegue, de verme como siempre me he visto peleando. Sobre todo a nivel psicológico, estoy cien veces mejor que en el debut», asegura el asturiano.

Lo cierto es que cualquier rival en la UFC resulta muy peligroso, pero, a priori, Belluardo no llega con el cartel de favorito. «Viendo a mi rival es un luchador que trabaja muy bien contra la jaula, pero no tengo ese miedo de que diga: "Ufff me puede destrozar". Me puede derribar y ganarme por decisión pero no es un luchador que acabe sus peleas, estoy tranquilo en ese sentido», explica el atleta. «He trabajado mi defensa de jaula, mi pelea de pie como siempre para estar más preciso que nunca y he trabajado mi jiu-jitsu por si caigo de espaldas al suelo intentar finalizar. Tengo plan A, B y C», advierte Joel.

El segundo peleador firmado por la UFC actualmente en España, tras Juan Espino, es consciente de que llega su oportunidad y que todo el panorama se ha dibujado de una manera diferente para lograr su primer triunfo. «Ha cambiado todo. Ya sé cómo funciona la UFC. Es otro mundo totalmente distinto y ha mejorado todo, desde mi tiempo de preparación hasta mi preparación psicológica y mi confianza», advierte. Solo queda demostrar su valía encima del octógono con más presión del mundo.