PSOE y Podemos acaban con el sueño de Chillida en Tindaya El objetivo del Gobierno canario es reforzar su protección y «defender los valores naturales y culturales» de este espacio majorero

El Cabildo de Fuerteventura renuncia al proyecto del escultor Eduardo Chillida para Tindaya. El nuevo equipo de Gobierno, formado por PSOE-NC-Podemos, ha decidido no seguir adelante con el vaciado parcial de esta montaña situada en el norte de la isla para convertirla en una escultura del artista.

En una información recogida por Canarias 7, el consejero insular de Cultura y Patrimonio Histórico, Andrés Briansó (Podemos), ha expresado que su objetivo es reforzar la protección de Tindaya y «defender los valores naturales y culturales» de este espacio majorero.

Según especifica el citado periódico, el Cabildo todavía no ha decidido qué hacer tras la paralización: «O no hacemos nada y lo dejamos tal como está, sin impulsar su continuación, o se apuesta por una renuncia de una manera más activa, tomando las medidas administrativas precisas para ello», en palabras de Briansó. De momento, el Cabildo está centrado en articular un proyecto para abrir los podomorfos a las visitas.

El hijo del escultor, Luis Chillida, ha afirmado a ABC que, de momento, «nadie se ha puesto en contacto con ellos, no hemos mantenido ninguna reunión». «Estábamos a la espera de lo que se pudiera suceder con la nueva legislatura -ha continuado-, pero hasta que no sea no vamos a hacer ninguna declaración».

La familia del artista había cedido los derechos de la montaña mágica en 2015 con una serie de condiciones, entre las que se encontraba la creación de una Fundación en la que estarán representados los herederos del escultor, el Gobierno de Canarias y el Cabildo

Nacido en 1985 para representar el verso de Jorge Guillén «lo profundo es el aire», el proyecto de Eduardo Chillida fue aprobado en octubre de 1998 por el Gobierno canario de ese momento y desde entonces ha sido cuestionado siempre por los sectores ecologistas y políticos de la isla.

En 2014, tras una sentencia que obligaba a tomar medidas de protección del patrimonio arqueológico existente en Tindaya, se delimitó a petición del Cabildo el perímetro del bien de interés cultural (BIC), pero restringido a una mínima parte de la montaña, en concreto los grabados de la cima.

De acuerdo con Efe, esta delimitación fue impugnada ante los tribunales mediante un contencioso interpuesto por Ben Magec-Ecologistas en Acción, que todavía está a la espera de sentencia. Los ecologistas consideraban que la declaración se hizo «de manera tendenciosa, para desproteger la mayor parte de la montaña y dar cabida a la obra de Chillida».

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado para celebrar la decisión de la corporación. No obstante, según Efe, la federación cree que es necesario de manera urgente proceder a la redelimitación del BIC, para que acoja la totalidad de la montaña y el conjunto de manifestaciones culturales que a día de hoy se encuentran desprotegidas.