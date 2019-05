Confirmado: la última obra de Banksy está en Venecia (pero no es la que crees) Un vídeo en sus redes sociales demuestra las anteriores sospechas de que el artista había visitado recientemente el gran canal y en él muestra los lienzos con los que denuncia la masificación del turismo en la ciudad italiana

Ya no hay duda. ABC adelantaba hace apenas unos días que un grafiti de un niño ataviado con un chaleco salvavidas en el Gran Canal de Venecia acaparaba la atención mundial al cernirse las sospechas de que se trataba de una obra de Banksy.

Ahora, el artista callejero ha confirmado su presencia en la ciudad italiana a través de un vídeo publicado en las redes sociales, lo que deja pocas dudas ya acerca de su autoría, aunque Pest Control, el organismo de autentificación de Banksy, todavía no se ha pronunciado.

En las imágenes, con banda sonora veneciana de fondo, aparece la Plaza de San Marcos, inmersa en los preparativos para la Bienal de Venecia. En medio, un doble de Banksy, ataviado con gabardina, sombrero y periódicos que tapan en todo momento su rostro, comienza a sacar también sus obras en un puesto que no estaba previsto.

A continuación, numerosos viandantes se paran a apreciar y comentar sus piezas y, que se agrupan bajo «Venecia en petróleo», el nombre de la exposición callejera del artista. Se trata de varios lienzos que, vistos con perspectiva, forman una instantánea demoledora: la de un enorme crucero varado en el Gran Canal con numerosas góndolas con turistas alrededor.

Banksy ha querido así hacer una crítica al turismo masificado y a los miles de cruceros que cada año manchan la estampa idílica de Venecia y sus canales. Una obra reivindicativa que no tenía licencia y que debido a los agentes se lo ordenaron, tuvo que desmontarla, recogerla y llevarla de vuelta a casa, en un crucero.

Junto al vídeo, el artista también expresa su «sorpresa» por no estar invitado a la gran cita mundial con el arte de la ciudad italiana. «Montando my stand de la Bienal de Venecia. A pesar de ser el evento de arte más grande y prestigioso del mundo, por razones que desconozco, no he sido invitado nunca».