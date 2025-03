Dos maneras de ver el pasodoble de 'La chirigota clásica': por José Luis Bustelo y Eder Rey, de Santoña

El pasodoble de 'La chirigota clásica', de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes, ha levantado ampollas. En su línea localista, hacía hincapié en la idea de que Cádiz le duele al gaditano, el que vive aquí todos los días del año, y no aquel que se siente gaditano y vive lejos, pues cuando se marcha deja de sentir los problemas de esta ciudad.

La letra ha provocado numerosas reacciones. Curiosamente, LA VOZ cuenta con dos firmas de excepción que aprovechan la copla para realizar su particular análisis, su personas punto de vista muy diferente por trayectoria, origen y sentimientos.

El primero es el gaditano José Luis Bustelo, que escribió un pasodoble muy parecido hace justo 20 años, en 2024. El segundo es Eder Rey, de la chirigota de Santoña, a la que nombran en la letra. Estos son sus artículos de opinión:

José Luis Bustelo: 'Las cosillas de la patria'

«...Al final, el Rey Melchor de mi patria, de mi barrio, fue el Bizcocho. Y aunque no sea su culpa, por buena gente que es, algunos dejaron que ese privilegio del sentimiento fuese aplastado por el culto a la celebridad. Y si me cito es un supuesto, porque yo rehusaría ante tal exposición...

Desde luego nunca se me ocurriría ir a Almonte y decir, por una enorme devoción «Déjame hueco ahí abajo» y cargar a la Virgen, porque sé lo que me dirían».

Puede ver el artículo de José Luis Bustelo en este enlace

Eder Rey: 'De Santoña a Santander y de Rey a Reyes'

«...Me dolió. Y mucho. Me duele ese amor enfermizo y tóxico posesivo que me recuerda a los antecedentes de muchas desgracias que lamentablemente siguen asolando nuestro día a día. O pa mi o pa nadie. Me duele que un hijo piense que pretendo robarle a su madre cuando el amor es tan sentido que yo elijo quererla (y sufrirla) todos los días del año. Quien piense eso está loco. Soy capaz de subir a Cádiz con un barco al cielo para que nadie la robe. Qué buena idea para una comparsa, pero pa sacar eso hay que estar muy colgao.

Ojalá algún día quieran a mi madre como quiero yo a Cádiz».

Este es el artículo de Eder Rey, de la chirigota de Santoña

Esta es la letra completa del pasodoble cantado ayer por 'La chirigota clásica' de Manolín Santander y Sánchez Reyes:

«Qué fácil resulta sentirse gaditano

para los que viven lejos de La Caleta

Que ya los de aquí envidia no causamos

porque ahora la moda es ser gaditano de la gran puñeta

Que fácil resulta jugar a ser de Cádiz

viniendo pa' cantarle tres días en Carnaval

Es así, ya da igual donde tú nazcas

Puedes ser gaditano a la carta

Tatachín. Una copla por aquí, papelillos por allí

vacaciones de verano...

Y luego la puerta pa' ya

empapaíto de sal y ya eres gaditano

Pero en el resto del año la ciudad que te enamora

ya no es esa Tacita tan alegre y triunfadora

Y se queda pa' nosotros olvidada y perdedora

Porque una ciudad se sufre, porque una ciudad se llora

Resulta sencillo a Cádiz sentir

si eres de Santoña, Pamplona o Madrid

pero te quiero decir mi querido forastero

pa' suerte la mía, que he nacido aquí

Y a pesar de los pesares

sólo me queda un consuelo:

que por mucho que a Cádiz tu sientas

no podrás nunca quererla tanto como yo la quiero«.