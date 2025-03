Como puede ser controvertido, seré más explícito con algo personal. Siempre digo que mi patria sentimental es el Mentidero, mi barrio. Allí dejé mi infancia, mis primeros amigos de la vida, mis primeras cosas.

También los primeros pasos y llegar cada vez más lejos por conocer el resto de rincones de mi Cádiz. Sin ir de la mano. Dejé mis primeros libros del colegio, a aquellos vecinos y gente del barrio de a diario. Las primeras rodillas hechas cisco jugando a la pelota. Los llantos y alegrías. Todas aquellas caminatas a la Caleta, mis veranos. La adolescencia.

Por eso lo llamo mi patria del corazón, como cualquiera tendrá la suya, aunque fuese la más remota pedanía en el mundo. Porque la patria no la hacen ni terrenos, ni ladrillos, ni fronteras. La hacen esos recuerdos que se quedan para siempre, aunque estés a mil kilómetros y te devuelven en la distancia.

Incluso dediqué a mi barrio alguna copla hablando de eso, como igual hicieron otros de allí. Su pequeña geografía se me quedó como latidos en blanco y negro. Pero, al final, el Rey Melchor de mi patria, de mi barrio, fue el Bizcocho.

Y aunque no sea su culpa, por buena gente que es, algunos dejaron que ese privilegio del sentimiento fuese aplastado por el culto a la celebridad. Y si me cito es un supuesto, porque yo rehusaría ante tal exposición. Pero hay muchos más de allí para estar en esa lista navideña, sin necesidad de ser conocido por algo.

Hasta el mismo frutero del lugar, que vive con su gente del barrio cada día, merecería tal distinción. Porque se trata de un barrio y no de un escaparate. Acabando, esto llévalo ahora a nuestra fiesta, donde el debate siempre surge ¿Qué es nuestro y qué no? ¿Quién siente esto y quién también, pero no igual?

Desde luego nunca se me ocurriría ir a Almonte y decir, por una enorme devoción «Déjame hueco ahí abajo» y cargar a la Virgen, porque sé lo que me dirían. Incluso siendo más fuerte o capaz que algunos del lugar, no se trata de eso ¿verdad? Son cosillas de la patria.