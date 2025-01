COAC 2025: Así ha sido la quinta sesión de preliminares del Carnaval de Cádiz

Hoy, lunes 27 de enero, se disputa la quinta sesión de preliminares del COAC 2025. Seis agrupaciones suben a las tablas del Gran Teatro Falla a partir de las 20:00 horas para ofrecer sus distintos repertorios e intentar convencer al jurado y conseguir acceder a la ronda de cuartos. Sigue todas las actuaciones, noticias y última hora de todo lo que ocurra a través del directo de LA VOZ de Cádiz.

Llega la chirigota de los hermanos Alvarado, David y José Antonio. El anterior curso se quedó en preliminares con 'No eres tú, soy yo (los egocéntricos)'.

Mirian Peralta vuelve a presentar a 'Por si acaso... las precavidas', no vaya a ser...