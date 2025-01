La emoción de Manu Sánchez tras el pasodoble de la comparsa del 'Chapa': «Ligándolo con Andalucía... estoy temblando todavía»

«Pues estoy temblando todavía. Estoy con las lágrimas todavía a flor de piel. Porque no, no lo esperaba. Venía a disfrutar de la sesión. Siempre que ellos están por aquí yo intento escaparme. Y se lo acabo de decir a Miguel que se ha colado. Que se han pasado un montón de pueblos».

Manu Sánchez ha recibo en el alma, en el corazón, en el brillo de los ojos, en la palabra trémula, el pasodoble que le ha cantado en la noche de este lunes la comparsa del 'Chapa' y Raúl Cabrera: 'La tribu'.

Nada más acabar la actuación, el propio 'Chapa', Miguel Ángel García Argüez, ha ido al palco en el que se encontraba el presentador y humorista, y muchas cosas más, entre otras gran abanderado de Andalucía, su tierra y su gente.

«Que estoy convencido de que no me lo merezco. Y esto lo encajaré en algún momento. Pero ahora mismo todavía estoy como que no me creo. Que los que son para mí mis héroes y mis dioses. A la gente a la que quiero y admiro tanto. Que me hayan dedicado un pasodoble. Como ese, además. Y ligándolo con Andalucía. Mi andalucismo, ya sabéis, que es confeso», ha explicado emocionado Manu Sánchez.

Y ha añadido, con la palabra trémula y brillo en los ojos: «Estoy ahora mismo, que creo que se han equivocado. Seguramente esto no sea verdad del todo. Sentir el calor del público coreando tu nombre después de ese pasodoble. Cuando he escuchado mi nombre en el pasodoble, lo he seguido escuchando. No podía ser que fuera yo. Después ya me he convencido de que sí.»

«Tener el cariño de Chapa, de Raúl, de todo ese grupo. A los que por muchas circunstancias, por mis cercanías con Juan Carlos, pues hemos vivido momentos muy cerquita. Hemos pasado por mucha parte del duelo juntos. Son parte de mi familia y de mi propia historia. Y yo espero formar un poquito parte de la de ellos. Eso ha sido muy bonito. Pero ver después que no solamente era el grupo, sino que el Falla entero coreaba mi nombre como señal de cariñito... Y de que se sumaban a esa letra. Ha sido precioso. Otro recuerdito más precioso para enseñarle a mis hijos. Que al final toda esta historia va de esto. De ir atesorando recuerdos para decirle a los dos enanos: Mira, esto es un poquito papá», ha concluido Manu Sánchez.