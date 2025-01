Las precavidas, la chirigota de Puerto Real, mantiene la incógnita hasta el final

La chirigota de Puerto Real se sale del molde. Se mete en el tipo no sólo durante todo el repertorio, sino meses antes. Comenzaron con esta fórmula el año de Los impacientes, y lo bordaron, apuntándose los primeros, yendo al Falla un día antes a cantar, entonando pasodobles sobre años venideros y completando una gran actuación sobre las tablas. Repitieron con Los desgraciaítos, siendo los últimos (fomentando el rumor de que no lograron inscribirse) y sufriendo realmente el problema con la publicidad en la escena.

Ahora parece que están dispuestos a dar un triple salto mortal. La chirigota 'Las precavidas' han sido tan 'precavidas' que se ha apuntado dos veces, la segunda con el nombre de 'Por si acaso... las precavidas'. Y este lunes les toca actuar con esta segunda opción, mientras que el 6 de febrero les vuelve a tocar en suerte. ¿Qué van a hacer?

La idea inicial era actuar con una de ellas, la primera, y terminar ahí con la broma. Pero el tiempo ha ido pasando y no se han retirado, por lo que crecen las posibilidades de que al final presenten dos chirigotas, porque si no dejarían coja una función y con el chasco para los espectadores del Teato Falla. ¿Increíble? No lo es tanto ¿Imposible? Tampoco, pues no sería la primera vez. Entre los casos más famosos, el de las chirigotas de Selu, Yuyu y Erasmo Ubera en 1992 (Los borrachos y Ballet zum zum malacatum) o 'Los picaítos gaditanos' y Los canallas' de Fran Sevilla Pecci.

Es una opción, pero desde la chirigota puertorrealeña no desvelan nada ni a los más cercanos. Incógnita absoluta. Remiten a este lunes para que el aficionado pueda comprender qué se va a encontrar, porque forma parte de un encanto que tampoco la prensa va a querer reventar.

Eso sí, todo estará muy relacionado y hoy mismo lunes aseguran que se podrá entender todo. O al menos se responderá a esa pregunta. Con Antoñito y Fermín, todo es posible. Hasta que no tomen una decisión una vez que haya terminado de cantar la chirigota.