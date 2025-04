(Previa) Con los cinco sentidos en el césped

Septiembre ya está aquí y lo hace con una jornada intensa. Tan intensa que este viernes a las 19.30 horas jugará el Cádiz CF su cuarto compromiso de la temporada ante el potente Villarreal , uno de los equipos más completos de LaLiga, y justo después se cerrará el mercado de fichajes , que este año ha retrasado su final un día debido al acuerdo de las grandes ligas europeas.

Sobre el rectángulo de juego hay muchísimo en juego, pero tanto o más se juega en los despachos, donde no habrá más margen de error hasta que llegue la etapa invernal de altas y bajas. Y es que el presidente y la dirección deportiva del Cádiz CF estarán con los teléfonos móviles a pleno rendimiento. El de Sergio González tendrá que descansar hasta las 21.30 horas aproximadamente porque desviar la atención en algo que no sea el encuentro de esta tarde no conduce a nada positivo.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, tendrá hoy una intensa jornada. NACHO FRADE

También será una tarde-noche de móviles (los transistores se llevarían la palma en el pasado) en el Estadio Carranza con una afición ansiosa por conocer la configuración definitiva de su plantilla. Y es que si ya se conoció que el descartado Youba Diarra se marchó cedido a Grecia , todavía queda por saber el posible destino de Osmajic que, sin embargo, sí ha entrado en la convocatoria aunque el delantero está en las quinielas para abandonar La Tacita de Plata. Todo ello sin olvidar que De la Rosa, una de las grandes joyas de la cantera cadista, emulará a Bastida . Si el chiclanero se ha marchado cedido al Atlético Sanluqueño para foguearse, el onubense hará lo propio en la misma categoría en las filas del Recreativo, el club de su tierra.

Aunque, sin lugar a dudas, las miradas se centrarán en las incorporaciones que faltan para completar la plantilla del Cádiz CF. Hay dos objetivos: un mediocentro y un extremo. Y ahí el baile de nombres no termina en los últimos días.

Han sonado como posibles jugadores cadistas desde Beñat Prados (ya descartado), Hongla, Gbamin y Paul Akouokou para el mediocentro hasta Tiago Gouveia y Robert Navarro para el extremo. Y los que queden por salir en estas horas previa. Porque sorpresas siempre hay. Todos los años.

Dos horas y media después de terminar el encuentro se dará por finalizado el mercado de fichajes

Máxima atención

Obviamente, Sergio González es consciente de un asunto: la mente tiene que estar al cien por cien sobre el rectángulo de juego. ¿Pueden llegar nuevos jugadores? Sí. ¿Pueden mejorar la plantilla? También. Pero la realidad es la que es en estos momentos y como adversario está el Villarreal, que no es un asunto menor.

El míster sabe que no hay que desviar la atención del césped , sobre todo después de perder dos puntos de manera dolorosa hace algo menos de una semana ante el Almería en el mismo escenario.

Es el momento de confirmar las buenas sensaciones del inicio ante un rival potente al que, sin embargo, no se le da especialmente bien el Estadio Carranza .

Para la ocasión, Sergio González alineará un once muy similar al del último encuentro , con Conan Ledesma; Iza, Luis Hernández, Fali, Javi Hernández; Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz; Iván Alejo, Machis; Chris Ramos y Maxi Gómez.

Iván Alejo apunta de nuevo al once titular del Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ

La gran novedad sería la titularidad del delantero uruguay o, el gran fichaje del Cádiz CF esta temporada. El charrúa ya tuvo algunos minutos el otro día, pero salir en el once titular puede ser un acicate mayor para él. A fin de cuentas, el trabajador Roger Martí sigue divorciado con el gol y la batalla la seguiría planteando Chris Ramos.

Sergio podría sacar un once muy parecido al del último encuentro, con la novedad de Maxi Gómez por Roger Martí arriba

La duda que podría surgir en el centro del campo se encargó de liquidarla Fede San Emeterio con su expulsión ante el Almería, al tiempo que el gran papel de Iván Alejo hacen inviable que Sobrino pueda quitarle un sitio en la alineación en estos momentos.

El resto, como ha funcionado bien, es mejor no cambiarlo.

Setién avisa del peligro cadista

El Villarreal llega victorioso a domicilio, pero negado como local tras caer frente a Real Betis y Barça en dos encuentros en los que dio la cara.

Su principal novedad es la presencia en la convocatoria de Yéremy Pino tras su lesión, aunque salir de titular podría ser precipitado.

Quique Setién , que ya ha avisado del peligro de un «Cádiz CF más preparado para defender que también sabe atacar» , tiene mucho y bueno para elegir. sobre todo de mediocampo hacia arriba con Parejo, Capoue, Gerard Moreno, Álex Baena, Morales, Denis Suárez, Yéremy Pino, Sorloth, Ben Brereton... Otro nivel al que el Cádiz CF no debe tener miedo.

Sergio González, entrenador del Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ Cádiz - Villarreal (Previa) Cádiz CF: Conan Ledesma; Iza, Luis Hernández, Fali, Javi Hernández; Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz; Iván Alejo, Machis; Chris Ramos y Maxi Gómez. Villarreal: Jorgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Capoye, Terrats, Parejo; Gerard Moreno, Álex Baena y Sorloth. Hora: 19.30 (Movistar +). Árbitros: Pulido Santana, del comité grancanario, como árbitro principal del encuentro. A los mandos del VAR estará Hernández Maeso, adscrito al comité extremeño de árbitros. Estadio: Carranza.