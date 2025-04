Sergio pide calma: «Somos los mejores señalando lo que hacemos mal»

Tras perder dos puntos en el descuento frente al Almería, Sergio pasa página tras analizar durante la semana lo sucedido y esperar que su equipo vuelva a dar una gran versión frente al Villarreal este viernes.

"Ha pasado el luto y lo que no se puede borrar es el gran inicio de temporada del equipo, aprendiendo que hay cosas que no deben pasar. Son accidentes que se tienen y hay que aceptarlos y corregirlos. Estoy convencido que no va a volver a pasar", explica convincente el entrenador cadista.

Explicando cómo evitar lo sucedido ante el Almería, Sergio explica que "la teoría sería sencilla. Sumar pases y sacar al rival de su zona de confort. El rival estaba en bloque bajo esperando y fuimos a por ellos dejando espacios. Haciendo esa lectura no nos generaban peligro pero en una jugada con muchos fallos nos marcaron. Hemos hablado de todo ellos, insistiendo en lo que hay que mejorar".

Todo tras algunas críticas recibidas por el empate frente al Almería y tratando el entrenador de mandar un mensaje de calma. "Sabiendo en qué hemos fallado y aceptando la crítica, si el partido acaba 1-0 hubiéramos dicho otra cosa. Esa acción no puede ocultar las cosas buenas que hace equipo. Somos los números uno en señalar lo que hacemos mal. Hay cosas que nos enfadan pero también tenemos que pensar en las cosas buenas que hace el equipo".

Y mirando al futuro más inmediato, Sergio habla del rival de esta cuarta jornada del campeonato. "El Villarreal es un rival muy completo con muchas posibilidades. Hay que atar bien el centro del campo del Villarreal. Arriba tienen jugadores de mucho nivel y es un conjunto con mecanismos muy buenos. Nos va a requerir una versión muy buena del equipo. Está claro que tras robo hay que tener ese pase de seguridad. No tenemos que temer nada, somos un equipo que en casa competimos bien y tendremos que repetir un buen partido".

Para el choque ante el Villarreal, una de las novedades puede ser la titularidad de Maxi Gómez. Sergio analiza cuál debe ser la pareja de delanteros titulares en el Cádiz. "Estamos intentando empastar cuál debe ser la pareja de delanteros. La fortuna es que tenemos buenos jugadores y elementos que dan mucha diversidad. Todos tienen capacidad para jugar juntos, tenemos que elegir siempre la mejor opción en función del partido", explica.

-