Cacerolada en Ubrique para pedir medidas urgentes en su residencia de ancianos

Vecinos de Ubrique se han sumado este sábado por la tarde a una cacerolada de cinco minutos para reclamar medidas urgentes frente al coronavirus y en defensa de los mayores y los trabajadores de la residencia de ancianos de este municipio.

Ubrique ha registrado en las últimas horas cuatro casos positivos confirmados por Covid-19 en esta residencia, tres de ellas trabajadores del centro.

Los empleados de la residencia de ancianos y los propios vecinos siguen reclamando que se realicen las pruebas de coronavirus a la población para saber hasta dónde se extiende la presencia de este virus en el municipio gaditano, ya que hasta el momento solo se han hecho tests a quienes han presentado síntomas , como han confirmado a Efe fuentes de la residencia de ancianos.

Entre la plantilla de esta residencia privada reina la preocupación y la angustia ante el temor de que se replique en Ubrique lo ocurrido el pasado fin de semana en la residencia de ancianos de Alcalá del Valle,donde se produjeron una treintena de afectados por coronavirus.

Fuentes de esta residencia han indicado que «reina el miedo» entre la población y los propios trabajadores, quienes temen que la carga vírica «sea mayor» en los próximos días, ya que « puede haber casos asintomáticos entre nosotros », por lo que han reclamado ayuda «urgente» para contener esta situación.

Aseguran que el estrés es «elevado» y que sienten «impotencia y miedo» por que ya tengan el virus dentro y puedan contagiar a los ancianos de esta residencia, al contar con medidas de seguridad «escasas» , como relatan estas mismas fuentes.

Los ancianos de esta residencia de mayores se encuentran ya aislados y no comparten los espacios comunes de este centro, aseguran a Efe estas fuentes, que advierten que el trabajo ahora requiere de «más esfuerzo» al estar «todo individualizado».

La alcaldesa, Isabel Gómez, ha mostrado este sábado en un comunicado su impotencia por la situación y ha lamentado la falta de información y respuesta por parte de las administraciones públicas. «Cada vez que he pedido que se informe a mi pueblo, me dicen desde la Junta de Andalucía que el freno es porque el Gobierno no les deja informar », ha advertido en su escrito.

Gómez ha asegurado estar del lado de su pueblo «a las duras y a las maduras» y que pedirá «a quién corresponda lo que merecemos, sin titubeo y sin tener que dar la cara por quiénes no me eligieron representante de sus intereses».

Efectivos de Bomberos de Ubrique han realizado tareas de desinfección tanto en el exterior como en el interior de esta residencia de ancianos