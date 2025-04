Vuelven las agresiones a los sanitarios en Cádiz: «Era muy bonito aplaudir, pero la gente no ha cambiado»

G. C.

El espíritu del confinamiento se diluye conforme la provincia de Cádiz se acostumbra a la ‘nueva normalidad’. Pese a la concienciación de la población en torno a la labor de los sanitarios, objeto de homenajes diarios en forma de aplausos desde los balcones, en la última semana se han sucedido varios momentos de tensión que evidencian la falta de empatía en determinados momentos hacia este colectivo .

Los profesionales denuncian que en las últimas semanas se ha incrementado el número de agresiones verbales y físicas en los centros de salud. Algunas de ellas han tenido lugar en Chiclana y Barbate, tal y como narran los testimonios recogidos por LA VOZ.

«Nunca he creído que la gente estuviera volcada con los sanitarios. La gente no ha cambiado, sigue igual, pero era muy bonito salir a las ventanas a aplaudir», manifiesta una administrativa del centro de Salud de Barbate . El pasado martes denunció a un marroquí por intentar agredirla físicamente y poner en riesgo su salud. El paciente le tiró la tarjeta cuando le pidió que la dejara sobre la mesa, se negó a darle su número de teléfono e intentó retirar la mampara que les separaba. La profesional tuvo que llamar al agente de seguridad y, tras la huída del paciente, ser atendida por la tensión del momento por sus compañeros.

«Ya nadie se acuerda de nada. Ahora han perdido el miedo al coronavirus y algunos no entienden que demos citas telefónicas, que no puedan entrar mientras no se respete la distancia de seguridad, que intentamos evitar las colas…», expone.

El protocolo por Covid-19 y el denominado ‘triaje’ obliga a determinados pacientes a esperar en la calle con altas temperaturas, lo que provoca en ocasiones momentos de tensión.

En el centro de salud El Lugar, el más grande de Chiclana, ha habido hasta dos intentos de agresión en la última semana. El pasado martes un usuario se encaró con uno de los profesionales y amenazó con agredirle, aunque sus compañeros consiguieron detener el enfrentamiento.

Por su parte, también la pasada semana un toxicómano amenazó a una sanitaria con un cuchillo en la mano. La rápida intervención de la Guarcia Civil evitó una agresión mayor. «Le esposaron y salió bien, pero podría haber salido mal», plantea Pedro Aragón, delegado del CSIF en el centro, por donde pueden llegar a pasar hasta 400 personas en una sola jornada.

El sindicato plantea que la falta de vigilancia en este centro, unido a la «mala gestión», ha provocado que se permitan estas situaciones violentas. CSIF ha reclamado al SAS que refuerce las plantillas de los centros de atención primaria para permitir que el triaje, la selección de entrada de pacientes con patologías más urgentes, se desarrolle con más facilidad.

CSIF pide reforzar las plantillas

Según CSIF, los trabajadores del centro se encuentran con que las medidas preventivas instauradas a raíz de la pandemia de Covid-19 no se están llevando a cabo correctamente, dejando al personal de la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC), sobre todo celadores-conductores pero también auxiliares administrativos, realizando labores de un supuesto 'triaje', para decidir quién entra en el centro y quién queda fuera, en la calle, a la espera de que se les atienda. En sindicato plantea que esa labor corresponde exclusivamente a personal de enfermería, y el control de acceso es solo labor del personal de seguridad (que El Lugar no tiene).

CSIF considera fundamental que se refuerce la plantilla de enfermería , para realizar el triaje, que ha de llevarse a cabo para evitar aglomeraciones en el interior y reducir la posibilidad de contagios por Covid-19. Así, CSIF espera que el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ponga remedio cuanto antes y alivie la sobrecarga de trabajo que asume la Unidad de Atención al Ciudadano ante estas circunstancias.

Noticias relacionadas Los hospitales de la provincia de Cádiz organizan el verano a la espera de rebrotes