INDUSTRIA Último aviso de Navantia-Puerto Real antes de tomar la calle El comité de empresa de la factoría realiza una protesta simbólica y pacífica en Cádiz para reclamar la construcción de barcos La reunión del próximo 14-N con el Subdelegado del Gobierno será decisiva para iniciar el calendario de movilizaciones El astillero mueve ocho millones de euros en nóminas cuando está a pleno rendimiento

Último aviso antes de iniciar protestas en la calle. El comité de empresa del astillero de Puerto Real se ha manifestado este viernes en la capital de manera pacífica para informar de la situación laboral que se vive en esta factoría de la Bahía. Su presidenta, Margarita Forné, de CC OO, y el resto de miembros, se han hecho visibles en los semáforos de la Cuesta de las Calesas, desde Puertas de Tierra hasta la plaza de San Juan de Dios. Los portavoces de los trabajadores han aprovechado la posición verde de los semáforos para el paso de los peatones para mostrar sus reivindicaciones a los conductores. Así, han desplegado pancartas y han mostrado fotos donde se evidencia que el astillero de Puerto Real ha dejado de construir barcos para dedicarse al negocio eólico. Además, la plantilla exige un reparto más equilibrado de las cargas de trabajo entre las factorías gallegas y las que se asientan en la Bahía.

La acción de protesta que se ha llevado a cabo este viernes en el centro de Cádiz forma parte del calendario de movilizaciones que baraja el comité para demandar una carga de trabajo firme, capaz de garantizar la viabilidad y el futuro de esta planta. El próximo 14 de noviembre, los representantes de los trabajadores están convocados a una reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco. Del resultado de este encuentro dependen nuevas acciones de protesta en la calle, pero las próximas manifestaciones ya serán con toda la plantilla. La presidenta del comité ha llamado la atención sobre la convocatoria de esta reunión, ya que las elecciones son el domingo y no se sabe si Pacheco seguirá o no al frente de la Subdelegación de Cádiz. En cualquier caso, el comité exige tanto al Gobierno de la nación como a la dirección de Navantia que mejore las condiciones de carga de trabajo para el astillero de Puerto Real.

El comité celebró el pasado lunes una asamblea en las instalaciones del astillero para informar de la delicada situación por la que atraviesa la planta y el futuro que le espera si no se toman medidas a corto plazo. «A Puerto Real lo queréis enterrar. No lo permitiremos». Así reza la pancarta que se colgó de la fachada principal del edificio de dirección y es que los contratos para la construcción de barcos han desaparecido por completo en Navantia-Puerto Real en favor del negocio offshore que, según el comité, ocupa a menos personas y no forma parte de la génesis de un astillero que es el segundo más grande de Europa.

De los petroleros a las 'jackets'

Resulta chocante que un astillero con cinco contratos de obra amenace con movilizaciones por falta de carga de trabajo. La factoría tiene asegurada actividad para un año y medio con los proyectos offshore que tiene ahora entre manos. Por un lado, la construcción de una subestación eléctrica para la empresa noruega Equinor Energy, que servirá para dar cobertura al complejo petrolífero de Johan Severdrup, en el Mar del Norte. El segundo contrato es la construcción de las 20 'upper' jackets para el parque eólico Moray Firth Offshore East. El tercero es la obra de una jackets flotante. El astillero puertorrealeño también fabrica secciones para las corbetas saudíes que ejecuta la planta de San Fernando y el último acuerdo ha sido la varada técnica que realiza el crucero 'Rhapsody of the Seas', de la Royal Caribbean, en el dique ante la imposibilidad de que se realice en el astillero de Cádiz por falta de sitio.

La plantilla del astillero exige una carga de trabajo más justa y la inmediata adjudicación de la obra del BAM y de los dos buques de transporte militar

La entrega el pasado julio del cuarto y último petrolero de la serie Suezmax, el 'Monte Ulía', ha dejado a la factoría huérfana de construcción naval orientando ahora su futuro más inmediato hacia el negocio offshore. La obra de los petroleros tuvo picos de mano de obra de hasta 3.00 obreros, mientras que la construcción de las plataformas eólicas no logran ni el medio millar. La presidenta del comité de empresa destacó que el astillero mueve ocho millones de euros en nóminas cuando está a pleno rendimiento. Además, Navantia, según anunció el comité de Puerto real, ha dado por perdido el contrato para la construcción en la Bahía de secciones de cruceros procedentes del astillero francés de l'Atlantique.

Esta situación choca con las expectativas del astillero de Fene, en Ferrol, que se prepara para una larga temporada de actividad, unos diez años, con la construcción de las cinco fragatas F-110 para la Armada Española. Además, trabaja en la terminación de los dos buques de aprovisionamiento en combate (AOR) que construye para la Armada de Australia.

El comité de empresa de Puerto Real no quiere enfrentamientos con Galicia, pero reclama que los próximos contratos militares se ejecuten en la Bahía. Así, el Gobierno español tiene pendientes aún la adjudicación del sexto BAM para apoyo logístico de submarinos y la licitación de la obra de dos buques de transporte para el Ejército de Tierra (TLET). Sin embargo, ha surgido un nuevo proyecto que el equipo técnico de Navantia ya tiene muy avanzado. Se trata de la oferta realizada a la Marina Saudí para la construcción de dos buques anfibios (LPD) similares al 'Castilla' y al 'Galicia' de la Armada Española. El comité de Puerto Real teme que la construcción de ambos barcos se desvíe a Ferrol.