Puerto Serrano le planta cara a la marihuana

Un trabajo diario de continuo esfuerzo, entrega y riesgo

Ser guardia civil en un pueblo pequeño como Puerto Serrano que acumula unos complicados índices de conflictividad en sus calles, no es nada fácil. Bregar a diario con delincuentes habituales que no parece que estén dispuestos a cambiar, tampoco. Y hacerlo poniendo la cara, viviendo o trabajando a diario donde te los cruzas, tú o tu familia, lo complica aún más. «Llevar a tus hijos al colegio y encontrarte con quien el día de antes has detenido, es duro...».

Por eso cualquier ayuda es buena y así lo valoran los agentes de la Guardia Civil de este puesto que destacan «el continuo apoyo» que les brinda el Ayuntamiento de la localidad. A ello se suma la dificultad de llevar adelante las investigaciones, los seguimientos, el recabar pruebas, en un lugar donde todo el mundo se conoce y es imposible pasar desapercibido cuando se sabe que eres guardia. Pero aún así, y con una plantilla mínima, los agentes de este puesto no cejan en su empeño. A pesar de que, en más de una ocasión, han recibido amenazas o incluso han sido agredidos. «Claro... seguimos trabajando, incluso más», afirma uno de estos agentes con el orgullo que le da el poder cumplir con el servicio público que un día juró.