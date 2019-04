INDUSTRIA Navantia negocia con Royal Caribbean reparar en Cádiz su flota de cruceros del Caribe El astillero de Bahamas, donde se accidentó el ‘Oasis’ a primero de mes, cierra por dos años para adecentar sus instalaciones, lo que obliga a la naviera a buscar una alternativa

El cierre temporal del astillero de Freeport, en Bahamas, ha obligado a la naviera Royal Caribbean a buscar un nuevo centro de reparación de cruceros por espacio de dos años. LA VOZ ha podido saber que Navantia negocia en estos momentos con Royal la posibilidad de trasladar hasta Cádiz a una parte de la flota caribeña de la compañía para su mantenimiento técnico y reformas. Como se recordará, el pasado 3 de abril, el crucero 'Oasis of the Seas', de Royal Caribbean, se encontraba en el dique flotante del astillero de Freeport cuando una mala maniobra pudo acabar en tragedia. El barco se escoró y una de las grúas del dique cayó a plomo sobre la cubierta del barco.

Este accidente ha obligado a cambiar los planes de la compañía, pero también del propio astillero, ya que estará cerrado durante los próximos dos años para adecentar las instalaciones y reparar los daños ocasionados en su dique flotante por el accidente. Precisamente, el astillero se encuentra ubicado en un sitio estratégico del Mar del Caribe, a 50 millas de la costa norteamericana de Florida. Se treta de un taller de emergencia para los cruceros que recorren Miami, Cuba y la República Dominicana.

o hay mal que por bien no venga. El accidente ocurrido en su dique a primeros de mes ha llevado a las navieras que operan en la zona a buscar alternativas para asegurar las varadas técnicas de sus buques. Así, Royal Caribbean ha sido de las primeras en dar el paso al frente y apostar por un astillero de referencia en Europa donde su flota caribeña pase las inspecciones mientras duren las obras en la factoría de Freeport.

Navantia tiene todas las papeletas para llevarse el gato al agua. De hecho, la relación entre la empresa española y Royal Caribbean viene de largo. En abril de 2015 Navantia firmó con la Royal un importante contrato para la reparación en Cádiz de los cruceros que hacen ruta por Europa. De esta forma, el astillero gaditano se convirtió en el referente de la compañía. Las reparaciones del 'Grandeur of the Seas' o del 'Serenade of the Seas' abrieron la puerta a Navantia a un importante idilio con la Royal, que todavía perdura con notable éxito.

Una relación de éxitos

Tras la firma de aquel contrato se hicieron en Cádiz importantes obras de reparación en barcos como el 'Allure' o el 'Explorer', que han servido para que Navantia logre su hueco en este mercado. En estos momentos, el astillero de la capital se encuentra volcado en la reparación del crucero 'Oasis of the Seas', que llegó a Cádiz el Martes Santo procedente de Bahamas, El crucero entró el pasado lunes en el dique cuatro de la factoría para resolver los daños que trae en su cubierta como consecuencia del accidente sufrido en el astillero de Freeport. La dirección de Navantia tiene previsto ejecutar la obra de emergencia del buque en nueve días con el fin de que pueda retomar los compromisos de viajes adquiridos lo antes posible. El 'Oasis' ha tenido que anular los cruceros previstos para los días 6, 14 y 21 de abril.

El siniestro se produjo cuando el barco se sometía a una varada técnica en el dique flotante del astillero caribeño de Freeport cuando la plataforma cedió y derrumbó una de las grúas del dique sobre la cubierta del buque. El impacto fue brutal afectando a zonas de camarotes de popa y a varios espacios comunes. Un total de ocho personas resultaron heridas. Este crucero es uno de los más grandes del mundo. Pertenece a la serie Oasis de la Royal que se caracteriza por ser de los más modernos de la flota. Fue botado en 2008 y tiene capacidad para 6.400 pasajeros, además de 2.100 de tripulación. Su eslora es de 361 metros.