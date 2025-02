Cádiz lidera la Revolución Verde en Andalucía

La Revolución Verde ya se ha iniciado en Cádiz. La provincia es pionera en el nuevo modelo de reciclaje a través del proyecto Economía Circular Sierra de Cádiz impulsado por la Junta de Andalucía . Pero la protección medioambiental no es solo cuestión de las administraciones. En esta labor el Gobierno autonómico va de la mano de las grandes, medianas y pequeñas empresas en las que cada vez se tiene mayor concienciación sobre la necesidad de poner en práctica las consignas de este nuevo modelo que se impone en nuestras vidas. Y por supuesto interviene también la ciudadanía que tiene que incorporar paulatinamente estos hábitos para que el cambio sea real.

El objetivo no es otro que conseguir que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y a la vez reducir al mínimo la generación de residuos .

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez Román , el director de Relaciones Externas de Mercadona en Cádiz, Rafael Piñero y el presidente de la comisión de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Gonzalo Ganaza , junto al Jefe de Área de La Voz, Javier Rodríguez , analizan y exponen los planteamientos de esta indispensable apuesta por la sostenibilidad justo en esta semana en la que se ha celebrado el Día Mundial del Reciclaje .

En este debate y en esta tarea de poner en práctica la Economía Circular existen ya distintos referentes . Uno de los más reconocidos por todos es la estrategia 6.25 de Mercadona . Con este plan la cadena de supermercados contribuye desde hace tiempo a la sostenibilidad de forma decidida. « Los objetivos son claros: reducir un 25% el plástico en nuestra marca propia, lograr que todos los envases de plástico sean reciclables y reciclar todo el residuo plástico que se genera en los centros . Para ello ha sido necesario mucho trabajo previo y multidisciplinar. Esta estrategia, que estará totalmente implantada en este año en todos los centros, cuenta con un presupuesto de más de 140 millones de euros y se sostiene con nuestra idea de decir sí a cuidar el planeta», comenta Rafael Piñero .

El ejemplo de Mercadona anima no solo a los clientes sino también a las medianas y pequeñas empresas aunque en esos casos la situación actual es diferente. Gonzalo Ganaza reconoce que «si somos realistas las circunstancias actuales no son fáciles para incorporar un sistema medioambiental . Para el empresario este tema no es prioridad porque está pensando en salvar empresa, el empleo... Pero aún así son muchas las que han cogido conciencia y a la vista está la multitud de empresas que tienen implantado el sistema EMAS de certificación medioambiental».

El delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez , destaca el momento en el que se encuentra la provincia de Cádiz y explica esa Revolución Verde que abandera la Sierra. « Es la más avanzada en la gestión de residuos que queremos implantar en toda Andalucía, la primera en fomentar estrategias de desarrollo sostenible gracias al proyecto ilusionante de Economía Circular en la Sierra de Cádiz».

Este proyecto que ya está en marcha se entronca con los nuevos retos en materia de cambio climático y responde a las líneas marcadas desde la propia Unión Europea además de lograr que la comarca avance hacia un modelo productivo más eficiente desde el punto de vista medioambiental.

El objetivo final es la implantación de un sistema eficiente de recuperación de los residuos mediante la aplicación de las mejores tecnologías disponibles de separación, recogida y transporte. « Son 17 millones de euros para hacer de la comarca de la Sierra, de los 19 municipios, un modelo de gestión que extrapolemos a toda Andalucía . Se trata de un modelo de recogida puerta a puerta para el que es muy importante la campaña de sensibilización que ya se lleva a cabo en dos localidades, Torre Alháquime y Zahara de la Sierra y los resultados son espectaculares . Es fundamental que esas campañas sean efectivas. Si no hay apoyos de la administración local, de entidades como Mercadona, o de la Confederación de Empresarios es muy difícil. Tenemos que remar todos», insiste Sánchez.

El corazón de este proyecto es la planta de compostaje de Villamartin que según adelanta el delegado, está a punto de adjudicarse . A esa gran planta van a llegar todos los residuos orgánicos de los municipios de la Sierra y a su vez desde allí saldrá compos de máxima calidad para la misma Sierra. Pero además, el plan requiere una infraestructura de camiones, puntos limpios, plantas de reciclado de aparatos eléctricos... « El cambio de modelo de gestión que se realiza es histórico porque desaparecen los contenedores de los cascos antiguos de las ciudades », comenta el delegado.

Para todo ello es muy importante el marco legislativo, aprobar las leyes y por supuesto la inversión. « A través de los fondos Next Generation ya tenemos cuatro líneas de inversión . Una para la implantación de recogida separada. Los ayuntamientos tienen que incluir el contenedor marrón que financiaremos a través de estos fondos; la segunda línea, de construcción; una tercera de preparación del reciclaje y una cuarta para la instalación de puntos limpios permanentes. Son 80 millones de euros para 2021 para toda Andalucía en estas cuatro líneas y 80 millones para un inicio de medio año está muy bien », indica afirma Sánchez.

Junto al ambicioso proyecto de sostenibilidad surgen nuevas oportunidades de empleo. De hecho, de momento, en la comarca de la Sierra de Cádiz se generan entre setenta y ochenta puestos de trabajo directos . Asimismo se crean otros empleos indirectos. En el caso de Mercadona, según expone Rafael Piñero, poner en práctica la estrategia medioambiental ha supuesto la creación de trescientos puestos de trabajo . En cuanto a las pymes, Ganaza sostiene que «es necesario en las empresas un gabinete de Medio Ambiente, y en las pequeñas, al menos, tener una persona dedicada a ello . Es importante además destacar que las empresas gestoras de residuos son nichos de negocio importante actualmente. El cambio normativo obliga a invertir en esa línea y todas las empresas del sector medioambiental están aguantando muy bien el golpe de la crisis».

Concienciación

Tan importante como la legislación, la financiación y los proyectos que se ponen en marcha desde las administraciones y las empresas es la concienciación de la ciudadanía . En ese sentido, desde la Junta se ha empezado con ese trabajo intenso de sensibilización. «Todos los conceptos medioambientales resultan complejos de comprender. Por eso es clave empezar por las casas por las personas, que los vecinos vean la utilidad de esto en sus domicilios es fundamental. El acompañamiento es la parte más importante », apunta Sánchez.

En Mercadona también se realiza una labor constante de información a los clientes. «La formación al consumidor supone un papel activo. Nos dimos cuenta de que era necesario incluirlo en la estrategia porque hay muchas dudas sobre cómo separar los residuos en casa . Hay que hacer una labor pedagógica continua y por ello en nuestros envases añadimos unos pictogramas en los que claramente se diferencia a qué contenedor debe ir cada uno», afirma Piñero.

A nivel empresarial cada vez hay más campañas. « Hay que incentivar que la persona lo haga bien porque el bolsillo es fundamental. Si te rebajan la tasa de basura por reciclar eso puede ser clave. Ahí está el punto para llegar a los ciudadanos », comenta Ganaza, que añade que «la sección más importante en la Confederación de Empresarios es la de Medio Ambiente. Tiene que ser el centro. Si somos capaces de hacerlo esas empresas van a seguir mejorando. Porque los fondos que vienen son para Medio Ambiente».

Conclusiones

Que la provincia de Cádiz camina a buen ritmo hacia la Revolución Verde es una realidad. El avance medioambiental ha comenzado aunque «nos queda mucho por aprender y hacer. Pero estamos en la buena senda. Hay que seguir por esa línea y apostando por innovación, conocimiento científico, inversión... estamos recorriendo la autopista en buena marcha», afirma Piñero . Por su parte, Gonzalo Ganaza asegura que «estamos a velocidad de crucero. No sé cuándo llegaremos pero vamos a un ritmo aceptable y si todo se organiza bien al final vamos a conseguirlo». Daniel Sánchez concluye que «estamos en el inicio, en el kilómetro 1. Pero es el trayecto que más tiempo cuesta , es lo más complejo, que es la sensiblización, el conocimiento y trasladar esa información. Si superamos esa fase todo será más ágil».