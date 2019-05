SUCESOS La versión de los italianos: «La patada no le exculpa pero se sintieron acorralados» Los detenidos por la pelea de la Punta sostienen que fueron agredidos por el grupo de gaditanos durante veinte minutos. «En el vídeo solo se ven unos segundos» Di Puorto, quien asestó la patada en la cabeza al herido más grave y está en prisión, asegura que había caído momentos antes al suelo por un puñetazo y, aunque se reconoce en las imágenes como el autor del golpe, «no recuerda nada»

«En el vídeo se ven treinte y cinco segundos de veinte minutos. Por supuesto que el golpe no le exculpa pero es solo una parte de lo que ocurrió». Las imágenes de la brutal pelea entre dos grupos de jóvenes de este pasado fin de semana en la Punta de San Felipe, en Cádiz, han sumado ya cientos de reproducciones en todos los medios de comunicación (de España y de Italia) y, por supuesto, otras miles en las redes sociales. Las imágenes impactan. Son escalofriantes. Cuesta verlas más de una vez. Muy violentas. Pero, ¿cuál es la historia completa?, ¿cómo se puedo llegar a algo así?, ¿cómo empezó?, ¿por qué?, ¿quién participó?

De momento lo que se ha conocido es lo que se ve en ese vídeo grabado por un testigo directo. Varios jóvenes se enzarzan a golpes frente a la sala Momart. Son las 6.50 horas de la madrugada y comienza a salir el sol tras una larga e intensa noche de fiesta. Hay puñetazos, empujones pero llega lo peor: de repente, uno de ellos, rubio con barba, le propina a otro una patada tan fuerte en la cabeza que lo deja inconsciente tirado en el suelo. Cuatro de los implicados, estudiantes italianos que se encuentran de Erasmus en Cádiz, son detenidos pocos minutos después. Pasan una noche en los calabozos y tras declarar este lunes en el juzgado, tres quedan en libertad sin medidas cautelares, pero el que patea de forma tan virulenta va directamente a prisión. Por otra parte, el herido, un joven de 30 años, ingresa grave en la UCI.

Este periódico ha podido conocer la versión que han dado los cuatro italianos que están siendo investigados por estos hechos. Según han relatado todo se inició dentro del local cuando los gaditanos empezaron a 'molestar' a uno de los estudiantes, un chico más bajo con gafas, de origen brasileño. Entonces, comenzaron los primeros roces, empujones por lo que al parecer los porteros decidieron calmar los ánimos y expulsar al grupo de gaditanos (a los que ya conocen) del establecimiento, mientras que los italianos se quedaban dentro.

Sin embargo dada la hora que era ya los estudiantes decidieron marcharse. Primero salió el chico de gafas junto a Emilio Di Puorto (el joven de 29 años que ha ingresado en prisión por la agresión). Y, según aseguran, les estaban esperando. «Les dieron varios puñetazos y tiraron a uno de ellos al suelo», cuenta el abogado que representa a los cuatro italianos implicados. Los golpes y las amenazas no cesaban. «Cuando salió el tercero también fue agredido. Cuenta que le estaban rodeando entre siete u ocho personas». El cuarto, según esta versión, no llegó a participar en los hechos pero sí se manchó la camisa de la sangre de su amigo Emilio y fue detenido junto al resto. «Se sintieron acorralados».

La patada

Y en esa situación, tal y como ellos la recuerdan o la dibujan, se produjo la agresión más grave, la patada en la cabeza al que se encontraba en el suelo tras haber recibido un puñetazo anterior. Ante la jueza su autor, Emilio Di Puorto, no se ha exculpado de tales hechos y ha mostrado su arrepentimiento. «Se reconoce en el vídeo pero no lo recuerda», asegura su abogado. Según su testimonio, momentos antes de dar ese terrible golpe él mismo cayó al suelo también conmocionado. Alguien le llegó a echar agua en la cara y tras levantarse y ver que estaban agrediendo a un amigo suyo tuvo esa reacción tan fatal. «El golpe por supuesto no le exculpa de nada pero lo que pasó no es solo lo que se ve en esos treinta segundos de vídeo».

Tres de los italianos involucrados presentan también lesiones y así se pudo comprobar cuando acudieron a los juzgados. Hematomas en la cara y labios partidos. Sus padres han viajado hasta Cádiz para estar junto a ellos en estos momentos y reunirse con su abogado.

En el caso de Emilio ingresó en prisión porque fue el autor de la agresión más grave, además de por falta de arraigo y, quizá también, por la repercusión social que ha tenido este suceso. También se está a la espera de ver cómo evoluciona el herido para saber el grado que se le da a su imputación cuando vaya a ser juzgado. De momento se encuentra en la cárcel de Puerto II.

«Está en una situación muy caótica, conmocionado por lo que ha pasado», dice su abogado quien ha podido ya tener noticias suyas una vez que se ha hecho cargo del caso después de que la familia le contactara a través del consulado de Italia en España. Su defensa ya prepara un recurso de forma contra el auto de prisión. En cuanto a los otros tres implicados, al no tener medidas cautelares, sí pueden marcharse de Cádiz mientras que cumplan con las exigencias judiciales impuestas. No se considera que haya riesgo de fuga.

Di Puorto, estudiante de tercero de Derecho y de una familia de abogados de renombre en Italia, llevaba todo el año de Erasmus en Cádiz e iba a volver a casa en cuestión de veinte días. «No es un chico peligroso, no es un delincuente. Él se ha reconocido en las imágenes y no sabe ni recuerda cómo pudo reaccionar así. Ojalá el herido se recupere pronto... estaban en el momento y en el lugar equivocado».