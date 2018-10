CRISIS EN ASTILLEROS «Si hablamos de Wolkswagen, la postura de Merkel sería distinta» David Navarro insiste en que el alcalde de Cádiz no se pronunciará sobre el veto a la venta de armas a Arabia Saudí pues ya dio su opinión

El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, ha atendido este martes a los medios de comunicación, respondiendo a varias cuestiones relacionadas con su labor y responsabilidad en la ciudad.

Ante el silencio del alcalde, José María González 'Kichi', los periodistas le han pedido su postura con respecto al deseo de veto a la venta de armas a Arabia Saudí, promovida por Podemos e IU tras la petición de Alemania. Angela Merkel ha pedido a sus socios europeos que paralicen la venta de armamento al país asiático hasta que se esclarezca la muerte del periodista Khashoggi.

«La postura del alcalde de Cádiz ya ha sido suficientemente debatida», apunta David Navarro. «Se ha pronunciado en diversas ocasiones y sabemos cuál es la postura del alcalde. Entrar de nuevo en el debate no lo vamos a hacer como grupo político municipal, porque ya se ha señalado e insistido. No hay nada más que añadir».

Asegura que «la postura ha sido rotunda y se han dado los pasos necesarios para apostar por una sostenibilidad en la industria de la Bahía. Se presentó una proposición no de ley en el Congreso, aprobada por unanimidad. Queremos modificar el producto que emana de la Bahía», argumenta. «Estamos dando los pasos necesarios para cambiar la política de industrialización de la Bahía».

Para el final de su intervención, el edil gaditanó dejaba una manifestación cuanto menos polémica, relacionando la venta de armas a Arabia con la polémica de Wolkswagen. «La posición de Alemania es fácil. Si estuviésemos hablando de los coches Wolkswagen, la postura de la señora Merkel sería completamente distinta». 'Pero los coches no matan', le espetaba un periodista. «Pónganlo en manos de un temerario, a ver si no matan. A ver si no estarían inmersos en muchos accidentes de circulación».