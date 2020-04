Crisis del coronavirus El Puerta del Mar recibió 2.000 mascarillas defectuosas pero sólo se usaron 430 y en zonas no Covid Las mascarillas se entregaron hace más de dos semanas a personal que no está en primera línea frente al coronavirus

La retirada de mascarillas defectuosas vuelve a salpicar de lleno a los hospitales y centros de salud gaditanos. Durante la jornada de ayer se daba a conocer la retirada de nuevo material por parte de la Junta de Andalucía porque no cumplía con los requistos de protección frente al coronavirus. En este caso, son las KN95 MASK (PURGIVOR) y las ELITE RESPIRATOR EB09.049. El primero de ellos no cumple con las condiciones indicadas por la normativa para las mascarillas FFP2a y dos de los tres lotes probados del segundo cumplen como FFP1 (menor capacidad de protección), pero no como FFP2.

A consecuencia de ello, el SAS ordenaba a la dirección de todos los centros hospitalarios la identificación de las personas que habían usado el material y conocer así el alcance de la situación. Fuentes del hospital Puerta del Mar de Cádiz de Cádiz, confirmaban este miércoles a LA VOZ que el número total de mascarillas de estos dos modelos que han llegado a las instalaciones superaba la cifra de 2.000.

En cuanto a las de la marca ELITE, la situación está controlada porque las 350 unidades recibidas se encontraban aún en el almacén, por lo que ni siquiera se llegó a distribuir entre los diferentes servicios. Sin embargo, el número total de las de la marca Mask, es de 2.000.

De ellas, más de 1.500 aún se encuentran en el almacén, mientras que más de 400 han sido distribuidas a los diferentes servicios, que las han repartido entre el personal. De este modo, su uso supera las 325 que fueron utilizadas de la marca Garry Galaxy y que también fueron retiradas, obligando a las autoridades a realizar pruebas al personal por riesgo de contagio.

Sin embargo, fuentes del SAS aseguraron que estas más de 400 unidades han sido utilizadas por profesionales de zonas que no están en contacto directo con pacientes infectados por coronavirus. Es decir, que no trabajan en áreas reservadas para Covid. Por esta razón, parece poco probable que la utilización de este material defectuoso haya desencadenado en algún contagio.

En la actualidad, no se sabe si estos profesionales van a ser sometidos a pruebas PCR tal y como aseguraron ayer desde la administración autonómica.