Elecciones municipales Cádiz 2019. Pactos El PP tiende la mano a PSOE y Cs para «salvar Cádiz de cuatro años de parálisis» Juancho Ortiz cree que la mayoría de gaditanos que no han respaldado la gestión de Podemos en la ciudad merecen una alternativa para avanzar

La Voz Cádiz Actualizado: 27/05/2019 16:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Grupo Popular de Cádiz ha tendido hoy de manera pública la mano a «los partidos de la moderación para salvar la ciudad de cuatro años de parálisis provocados por el populismo», haciendo de esta manera un llamamiento a PSOE y Cs para que estudien una fórmula que evite «prolongar el deterioro al que ha sometido Podemos y sus marcas locales a la ciudad durante los últimos cuatro años».

Juancho Ortiz: mi papel es «proponer a los partidos moderados que se haga frente al populismo»

Juancho Ortiz cree que «la mayoría de gaditanos que no han respaldado la gestión de Podemos en la ciudad merecen una alternativa para avanzar, y yo al menos me siento en la obligación de plantearla. Si no lo hiciera no sería honesto con los gaditanos que han confiado su voto a nuestro equipo. Dijimos que veníamos a gestionar la ciudad con propuestas y soluciones. Si hay alguna opción de llevar a cabo esas propuestas yo lo tengo que intentar».

Oportunidad perdida

El Grupo Popular entiende que la gestión de Podemos en Cádiz no han conseguido el respaldo mayoritario de los gaditanos, ente otros motivos, «por el empecinamiento de González Santos de no ser el alcalde de todos: lo que consiguieron los anteriores alcaldes democráticos de la ciudad, asentarse en sus primeros cuatro años como alcaldes de apoyo mayoritario Podemos lo ha tirado por la borda por su sectarismo y su nula gestión».

Juancho Ortiz concluyó señalando que «la obligación de los que nos hemos presentado a alcalde es asumir los resultados. Yo asumo que no era el que esperábamos y felicité públicamente a González Santos por su victoria, pero Podemos también debe asumir que no cuenta con la mayoría de los escaños ni de los apoyos de los gaditanos. A partir de ahí cada fuerza debe asumir su papel en este nuevo escenario. El mío es proponer a los partidos moderados que se haga frente al populismo y a su incapacidad de sacar proyectos que mejoren la vida de los gaditanos».

Resultados elecciones municipales Cádiz 2019

Pactómetro en Cádiz

Así quedaría la Corporación municipal