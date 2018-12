LIMPIEZA En peligro el servicio de limpieza en Cádiz El PP avisa de que el Ayuntamiento aún no ha iniciado el expediente del nuevo pliego y la fecha límite para su adjudicación es el 1 de agosto

Sara Cantos

La ciudad de Cádiz se podría quedar sin servicio de limpieza a partir del 1 de agosto de 2019. Esa es una de las evidencias que quedó ayer sobre la mesa durante la celebración de la comisión informativa previa al Pleno de diciembre. En esa reunión se abordó la moción que el equipo de Gobierno iba a llevar a la sesión plenaria de este viernes en la que proponía la «aprobación de inicio de expediente para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida y Gestión de Residuos así como de la estructura de coste elaborado a tal efecto».

Esto equivaldría al inicio oficial de la tramitación para el nuevo pliego que debe estar adjudicado antes del 1 de agosto de 2019. Hasta ahí todo normal si no fuera porque lo que se presentó en esa comisión informativa, denunció la oposición, no fue el expediente sino un cálculo de los costes que podría tener el servicio. Lo que se podría asimilar a trabajos previos. La repercusión, más tardanza en el proceso.

Esto derivó ayer en una nueva gresca municipal por el limbo en el que podría quedar la limpieza de la ciudad en mitad del próximo verano. La oposición alarmó de las consecuencias y enmendó la plana al gobierno municipal por no haber hecho su tarea en materia de gestión de contratación, un departamento en el punto de mira tras la situación de colpaso que padece, cuyo último ejemplo ha sido el polémico alumbrado de Navidaddel que el alcalde ha encargado una investigación y al que se refirió anteayer como uno de los fracasos del año asegurando que no volvería a suceder.

Al Tribunal de Cuentas

A consencuencia de todo ello, el PP votó ayer en contra de la propuesta, Cs se abstuvo y el PSOE se abstuvo con reserva de voto. El PP fue el más beligerante con su voto en contra y anunció que llevaría el asunto al Tribunal de Cuentas «para tener la garantía» de que se llevaría a cabo el proceso. «No es verdad que el equipo de Gobierno haya presentado un expediente», alegaron los populares, que explicaron que lo efectuado por el Gobierno de José María González es el trabajo previo.

El grupo municipal popular puso el foco en que la ciudad se podría quedar sin servicio de limpieza en mitad de la temporada alta del verano y destacó la «incapacidad» del gobierno para llevar a cabo su trabajo y garantizar los servicios públicos básicos para la ciudad, «además de uno de los más importantes» por su repercusión sobre sectores económicos como el comercio y el turismo.

En este sentido, tirando de calendario, los populares alertaron de la gravedad del asunto porque «el volumen e importancia del contrato lleva aparejada una tramitación con plazos mayores que otros contratos». En esta línea argumental hicieron un paralelismo con el contrato del alumbrado (según explicó el alcalde el expediente comenzó en abril y ocho meses después no se ha ejecutado al cien por cien), que siendo más sencillo ha necesitado del mismo tiempo del que se dispone ahora para hacer el de limpieza. Los populares no ocultaron su incredulidad por lo que consideraron un ejemplo de «gestión desastrosa y sin rumbo» que puede poner en jaque la limpieza de Cádiz «porque no da tiempo a licitarse ya que tiene que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía».

Fecha límite: 1 de agosto de 2019

Las observaciones planteadas por los grupos de la oposición obligaron ayer al Gobierno municipal a modificar la propuesta del Pleno. Finalmente, en lugar de aprobarse el «inicio del expediente para la contratación del servicio», lo que se someterá al visto bueno será «la aprobación de la estructura de costes para el servicio».

El actual contrato de la limpieza comenzó a ejecutarse el 1 de agosto de 2006 con una vigencia de diez años. En julio de 2016 se prorrogó por dos años más. En julio de 2018, al no estar redactado el nuevo pliego, el Pleno aprobó que la actual empresa siguiera prestando el servicio «por el tiempo estrictamente imprescindible para la tramitación del expediente de contratación y adjudicación del nuevo servicio, que no deberá exceder de un año a contar desde el 1 de agosto de 2018». El 1 de agosto de 2019 debe estar licitado y adjudicado o las calles gaditanas no tendrá empresa que las limpie. Mientras tanto, en los últimos tiempos se han sucedido las quejas por el deterioro de la limpieza y el mantenimiento urbano de la ciudad.