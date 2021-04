Ayuntamiento Cádiz Ocho gaditanos predilectos y de adopción se dan cita en el Palacio En este emotivo acto, que contó con todas las medidas de seguridad, se puso especial acento a la nueva situación creada por la crisis sanitaria del covid

El Palacio de Congresos de la capital fue este viernes escenario de la entrega -por parte del Ayuntamiento gaditano- de los nombramientos de Hijos e Hijas Predilectos y Predilectas y Adoptivos de la ciudad de Cádiz.

El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José María González Santos ‘Kichi’, al que acompañaban en el escenario el concejal delegado de Presidencia, Paco Cano, y la portavoz del equipo de Gobierno, Ana Fernández.

Los homenajeados en este gran día fueron Fernando Benítez Salido, Eduardo González Mazo, Josefa Mayo Rivero, Carmen Sánchez de la Jara, y Antonio Vergara Campos, que han pasado a engrosar la lista de Hijos Predilectos de la ciudad. Por otro lado, Cádiz cuenta desde ayer con tres nuevos Hijos Adoptivos: José María Calleja, María Luis Campos y Jesús Maeso de la Torre.

La Corporación municipal llegó bajo mazas a un Palacio de Congresos con un aforo reducido con motivo de la pandemia. Apenas 180 personas (con un recinto con un aforo de cerca de un millar), separadas en el patio de butacas entre ellas por tres asientos, asistieron a este emotivo acto que estuvo especialmente marcado por la situación que estamos viviendo como consecuencia de la crisis sanitaria.

Entre los asistentes, el Subdelegado del Gobierno, José Pacheco; el delegado de la Zona Franca, Fran González; el rector de la UCA, Francisco Piniella; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez; o el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella.

«Hoy crece a familia de Cádiz»

El acto, presentado por la periodista de Onda Cádiz, Ana Zambrana, comenzó con las palabras del alcalde, que realizó un recorrido por la trayectoria de cada uno de los homenajeados asegurando que «hoy crece la familia de Cádiz».

Kichi señaló que «a pesar de este año de incertidumbres, de inseguridades, de pérdidas y de miedo, hoy celebramos la vida y las vidas, aunque sea con mascarillas, sin poder tocarnos y guardando las distancias. Hoy brindamos por cada uno de nuestros nuevos hijos, a los que agradecemos tanto su presencia».

Las distinciones comenzaron con los Hijos Adoptivos y, concretamente, con el escritor Jesús Maeso de la Torre, nacido en Úbeda aunque con una gran vinculación con la capital desde su juventud y de donde no se ha marchado al tener con esta ciudad, como dijo en su discurso «un enamoramiento a primera vista» y donde encontró a su mujer. Maeso es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y en sus obras, aseguró, «siempre aparece Cádiz o alguno de mis personajes es gaditano».

Marisa Campos fue la segunda en recibir esta distinción. Es conocida en Cádiz por su implicación en las reivindicaciones del movimiento vecinal de la ciudad, con asuntos como la defensa del derecho a la vivienda tras la crisis económica de 2008, así como de las personas sin hogar o de los vecinos.

Trabajo en equipo

En su intervención, además de mostrarse plenamente agradecida por el galardón, no quiso olvidar a las personas que la han acompañado en toda su trayectoria asegurando que «nada es individual y sin las personas que han estado a mi lado mi tarea hubiera sido imposible».

Recordó con nombres y apellidos a personas relacionadas con el mundo vecinal en la capital «con los que he peleado y luchado hasta la última farola de nuestras calles» e hizo especial mención a la plataforma de los afectados por la hipoteca «con las que he compartido muchas horas de dolor y de impotencia».

Para terminar el bloque de los Hijos Adoptivos, se vivió un momento especialmente emotivo recordando al periodista José María Calleja, fallecido el pasado 21 de abril víctima del coronavirus. Su hijo Mikel fue el encargado de recoger la distinción pidiendo a todos los asistentes un minuto de silencio por las víctimas del covid.

Recordó que su padre estuvo muy vinculado a nuestra ciudad y que siempre decía que «le hubiera gustado jubilarse en Cádiz». Amenazado por la banda terrorista ETA, ejerció su profesión en distintos medios de comunicación, recibiendo de manos de la Asociación de la Prensa de Cádiz el III Premio Agustín Merello en 1994. Desde entonces «mi padre hizo grandes amigos en esta ciudad, que visitaba muy a menudo». Hoy, «mi padre es una leyenda del periodismo».

El turno de los Hijos Predilectos fue abierto por Josefa Mayo Rivero, conocida por todos como Pepi Mayo, una de las grandes referencias de la costura en la ciudad vinculada, sobre todo, a la elaboración de tipos y disfraces para el carnaval de Cádiz.

Su hija Manuela realizó la intervención por ella asegurando que «estoy muy orgullosa de haber contribuido a hacer más grande la fiesta del Carnaval y me alegro que, a pesar de llevar tantos años jubilada, mi ciudad me recuerde y me valore».

La cantaora Carmen de la Jara, que cuenta con numerosos premios y varios discos en el mercado, ha llevado a Cádiz por bandera por todo el mundo convirtiéndose en una de las grandes embajadoras del flamenco. Agradecida y emocionada dijo que «no sé si me merezco esta distinción, es la que más ilusión me ha hecho y, además, que se hayan acordado del flamenco».

Una nueva familia

Antonio Vergara, médico gaditano jubilado y con una amplia trayectoria profesional, quiso dedicar el galardón a «mis familias» asegurando que, «además de la congénita, tengo otras familias en la Asociación Hogar Gerasa en Chiclana, en el Hospital de Puerto Real, en la Asociación para la defensa de la sanidad pública o en la que hemos creado hoy los ocho nuevos hijos de Cádiz que estamos aquí reunidos y a los que felicito».

El escultor y artesano Fernando Benítez Salido, más conocido como Nando, fue el siguiente en recibir el título de Hijo Predilecto asegurando que se sentía «profundamente emocionado y sin imaginarme nunca que podría llegar hasta aquí y estar hablando ante todos ustedes».

Por último, Eduardo González Mazo, exrector de la Universidad de Cádiz y doctor en Química, aseguró sentirse muy afortunado de haber nacido en esta ciudad y de haber ejercido su actividad en Cádiz. Realizó un repaso por su gestión ante la UCA asegurando que su gran lucha había sido que Cádiz sea la ciudad universitaria que es hoy. «No lo hubiera logrado nunca sin la ayuda y la colaboración inestimable de la comunidad universitaria».