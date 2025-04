La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, tras su discurso en 'inglés': «Soy humana y me quedé bloqueada»

Palabras en inglés, en español e incluso «en alemán ». Así intervenía la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez , el pasado sábado cuando Dorna le hacía entrega como regidora jerezana y de manera «privada» de un premio por su labor el pasado año en materia de Motociclismo . No estaba previsto que tuviera que hablar, pero le pusieron un micrófono. Así se defendía Mamen Sánchez ante el vídeo que se viralizaba en la noche del sábado a través de las redes sociales .

Para empezar, a la alcaldesa le parece extraño, que estando en medio de los grandes motoristas del mundo «sólo se suba ese vídeo y se haga viral». Explicó que iba a recoger un premio a «un despacho de Dorna , de manera privada, y sobre la marcha se pensó en entregarlo en una sala donde posteriormente había una rueda de prensa y en ese momento me entregan el premio. No era rueda de prensa, no llevaba nada preparado , me dan el premio y di las gracias por el reconocimiento a quien me lo está dando».

De repente le « ponen un micro y me desconcierto . Miro quién va a hablar y decido repetir lo dicho y empiezo a ver que se conecta gente a una pantalla. Soy humana, me quedé bloqueada ».

En esa valoración Sánchez tuvo palabras para Alfredo Pérez Rubalcaba , compañero de filas socialistas, quien le enseñó que «siempre tienes que pensar qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Y en ese momento ni en español, ni en alemán, ni en italiano, sabía qué iba a decir y si lo traducía al inglés, fluyeron palabras en español, en inglés, no sé si alguna en alemán ».

No era un acto preparado «porque ya sabéis que soy currante, intento preparármelo, pero tampoco Dorna sabía que nadie me iba a poner un micro, ni estaba previsto que nadie hablara». La alcaldesa justificaba que también le dieron el premio al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín , y «se lo dieron sin el micro y sin hablar. Creo que fue una confusión de alguien y ya está». Si lo hubiera sabido, «me lo hubiera preparado en inglés y en alemán ».

No obstante, para la regidora de Jerez «lo importante es el reconocimiento a ese esfuerzo, con el que se celebraban el año pasado dos grandes premios en dos semanas consecutivas y el gran esfuerzo de los jerez anos para sacar adelante el Circuito es mucho trabajo y mucho dinero, hay quienes solo vienen al Gran Premio, pero respira y vive día a día, y lo hace gracia a los impuestos de los jerezanos ».

