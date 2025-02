El 'Caso Serrano' se desvanece

El 7 de agosto de 2019, hace poco más de un año, el consejo de administración de El Puerto Global alcanzaba un acuerdo por el que readmitía al que había sido su gerente entre 2008 y 2016 , Rafael Serrano , que fue despedido de forma improcedente por el anterior equipo de Gobierno. Un acuerdo que en octubre hacía que PSOE, Adelante El Puerto y Unión Portuense presentaran ante la Fiscalía provincial de Cádiz la denuncia por la actuación de los representantes de PP y CS en lo que denominaron como el«Caso Serrano».

Los grupos firmantes entendían que la reincorporación podía ser constitutiva de infracciones tipificadas como delitos en el vigente Código Penal. Hablaron de prevaricación, administración desleal, delito contra la hacienda pública por fraude en subvenciones y malversación , entre otros, además de infracciones previstas en la legislación sobre contratación pública.

En esos momentos, los partidos de la oposición acusaban a PP y Ciudadanos de continuar con «la política de hechos consumados, dejando que pasara el tiempo para consolidar la contratación de Rafael Serrano como director gerente de El Puerto Global».

Posteriormente, a la demanda mercantil de impugnación de acuerdos sociales que interpusieron los concejales de la oposición contra los acuerdos del consejo, se sumó la que interpusieron dos consejeros, el presidente y el gerente contra el acuerdo de la Junta General de la sociedad , que pretendía un nuevo despido del gerente, y que ya el Registro Mercantil consideró que invadía las competencias del consejo, «dando un nuevo revés a la oposición».

Según estos partidos de la oposición, el pago de la nómina del gerente en cuatro años ascendería a 600.000 euros, con lo que supondría para la hacienda local. Tras este episodio, la Fiscalía en diciembre, según algunos medios locales, pedía mayor información sobre dicho procedimiento.

Sin embargo en ese mismo mes se conocía, a través del presidente de la empresa municipal El Puerto Global, Javier Bello , un auto del Tribunal Supremo (TS) por el que este alto órgano judicial homologaba el acuerdo transaccional adoptado por el consejo de administración que puso fin al litigio que El Puerto Global , en la etapa del Gobierno anterior, mantenía contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que consideró improcedente el despido de Rafael Serrano.

En el auto, emitido el 3 de diciembre, la sala cuarta TS manifestaba que en el acuerdo de readmisión del gerente aprobado el 7 de agosto de 2019 por el consejo de administración de El Puerto Global no se aprecia «lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, por lo que procede su homologación por esta Sala ». La homologación del acuerdo significa que el auto del Tribunal Supremo, contra el que no cabe recurso, sustituye a cualquier sentencia anterior constituyendo el mismo auto del Supremo el nuevo título ejecutivo, lo que obliga a las partes a cumplirlo en todos sus términos.

Como señalaba entonces el presidente de la empresa municipal, «por este acuerdo El Puerto Global ya readmitió al gerente, viniendo este auto a ratificar la legalidad de la decisión así como su ejecutividad sin que quepan más recursos».

Era una forma, según dijo Bello, «de hacer lo correcto con el acuerdo de readmisión de Rafael Serrano como gerente, tanto desde el punto de vista legal como de defensa de los intereses de la empresa ». Recordaba además que «la figura del gerente era obligatoria por ley , y sobre todo tras la fallida fusión de las empresas municipales, que pretendía ahorrar, lo que hizo fue disparar las pérdidas en la empresa».

Ahora, meses más tarde, la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz ha desestimado y archivado la denuncia presentada por PSOE y Adelante El Puerto (también ratificada por el edil de Unión Portuense) «por indicios de hechos delictivos» contra la actuación de los representantes de PP y Ciudadanos en el consejo de administración de la empresa municipal El Puerto Global, al readmitir al anterior gerente y no acatar la revocación aprobada por la Junta General de la sociedad.

Según Javier Bello, la decisión de la Fiscalía «demuestra fehacientemente que nunca hubo «caso Serrano », como ellos han denominado, ni ningún otro caso y se constata que PSOE, Adelante y Podemos, Vox y Unión Portuense se han dedicado « un año entero a hablar de un caso inventado ». Y lo han hecho –insiste este edil popular- «a pesar de los informes jurídicos, a pesar del pronunciamiento del Registro Mercantil, a pesar de que se lo explicamos por activa y por pasiva, y que les dimos las razones legales, así como los informes de auditores independientes, que avalaban el menor coste de la readmisión que el despido».

Han considerado en todo momento que se trataba de «una campaña de desprestigio y desgaste por motivos incomprensibles», hecho que corroboró el propio Tribunal Supremo.

No obstante, también en estas últimas semanas, El Puerto Global se convertía en el centro de las críticas de los sindicatos al atrasarse el pago de las nóminas en los últimos meses por falta de liquidez.

Para Rafael Serrano, que atendía a La Voz, estos meses han supuesto una « auténtica pesadilla personal y profesional por esa campaña de hostigamiento, acoso y derribo que llegaba de la mano de algunos políticos, los sindicatos, e incluso de una alta funcionaria de la Casa Consistorial». «No entiendo qué interés hay en no dejarme trabajar», se pregunta el gerente de la empresa municipal. Ahora, gracias a la justicia se ha podido confirmar que « se actuó conforme a derecho ». El gerente de El Puerto Global confía en que tras archivarse la denuncia «las aguas vuelvan a su cauce, se deje a la empresa funcionar y podamos trabajar por todos los portuenses, en lugar de estar enfrascados en cuestiones judiciales que nos distraen de lo verdaderamente importante». Destacó también que « casi se han eliminado las pérdidas en 2019 , con respecto a años anteriores donde se estaba poniendo en peligro la viabilidad de empresa por la acumulación de pérdidas».

Un hecho en el que coincide con el presidente de la empresa municipal que espera que « dejen la crispación , dejen de denunciarnos por todo y a todos, dejen de bloquear la financiación y el funcionamiento de El Puerto Global, dejen de dañar la imagen del gerente y de quienes gestionamos esta ciudad , y se pongan de verdad a trabajar para solucionar problemas, proponiendo soluciones, y no inventando más casos inexistentes». Por eso, Bello también quiso agradecer al consejero de VOX, Luis Palomino , que no se alineara y se desmarcara de la izquierda en el último consejo de administración, y permitiera así que las decisiones de gestión empezaran a salir adelante con su abstención. «Eso es lo mejor para la empresa, que necesita consejeros que no obstaculicen la gestión social », concluye.

