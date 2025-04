Trucos para evitar la acidez, las digestiones pesadas y la tripa hinchada

10 reglas para que tu tripa no sufra en Navidad

1. Come despacio y mastica bien . Parece una obviedad, pero no lo es, pues en esta época del año no solo comemos más de lo habitual sino que lo hacemos más rápido y sin darnos cuenta, mientras hablamos o reímos.

2. Hidrátate bebiendo agua . Evita el consumo de refrescos azucarados con gas y bebidas estimulantes, pues estas pueden producir molestias digestivas. Olvida también los alimentos demasiado fríos o demasiado calientes, pues ambos irritan la mucosa gástrica.

3. Intenta mantener horarios regulares y coherencia . Intenta hacer cinco comidas al día. Recuerda que la cantidad y energía que aporta cada comida debe corresponder con la actividad que posteriormente hagamos. No es buena idea acudir en ayunas a las comilonas.

4. Elige formas saludables de cocinar. Los platos al horno, a la plancha o hervidos son los más adecuados. Las grasas son de difícil digestión y además la ralentizan.

5. Fibra sí, pero atención . Una dieta rica en fibra es el principal regulador intestinal. Puedes consumirla a través de las frutas (siempre mejor pieza que zumo), verduras, cereales integrales y legumbres. Pero no olvides que, aunque sea necesaria, un exceso de fibra aumenta la distensión abdominal y la producción de gases.

6. Cuidado con los azúcares . Tienen una elevada carga calórica y también aumentan la distensión abdominal pues elevan la producción de gas intestinal. Se aconseja evitar azúcares procesados en la medida de lo posible.

7. Di «no» a las sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco . Ambas perjudican el sistema digestivo, irritan la mucosa gástrica, ralentizan la digestiones e inducen al reflujo gastroesofágico.

8. No te acuestes inmediatamente después de comer. Tras la cena conviene que pase como mínimo una hora y media antes de acostarse en la cama. Si hablamos del almuerzo, en todo caso se aconseja el descanso en una posición semitumbada.

9. Haz ejercicio de forma regular . Si nos movemos, nuestro aparato digestivo se mueve y funciona bien. De lo contrario, aumentará nuestra predisposición a padecer molestias digestivas.

10. El trío protector. No olvides que la base para proteger el bienestar digestivo es seguir una dieta mediterránea rica y variada evitando el exceso de azúcares, grasas y alcohol, hacer ejercicio regularmente y descansar bien para combatir el estrés .