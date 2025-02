Frutas y verduras de temporada en junio

Con la llegada de junio viene también el fin de la primavera y el inicio del verano, esa época del año que tanto echamos en falta durante los meses frío. Así que como las temperaturas son altas, las frutas y verduras de junio contienen mucha cantidad de agua , además de ser bastante saciantes.

Albaricoque, fresa, cereza o sandía son algunas de las frutas que más vamos a querer tomar durante el mes de junio, y los pimientos, calabacines o patatas los vegetales que nos van a ayudar a hacer cenas ligeras .

Estas son algunas de las frutas y verduras de junio que se encuentran en su mejor momento de consumo:

Albaricoque . Comparado con otras frutas, su aporte energético es bastante bajo, dada su elevada cantidad de agua y modesto aporte de hidratos de carbono . Es una fruta rica en b-carotenos. El b-caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo, conforme este lo necesita. En cuanto a su contenido en micronutrientes podemos comentar que posee cantidades apreciables de potasio y vitamina C . El albaricoque presenta en su composición ácidos orgánicos como el ácido málico y el cítrico, aunque hay que destacar que la maduración hace que disminuya la cantidad de estos ácidos.

El albaricoquero da frutos a finales de primavera y durante todo el verano. El albaricoque no soporta larga conservación porque sigue madurando una vez cosechado (se dice de estos frutos que son climatéricos). Cuando viene de lejos, puedes estar seguro que habrá sido recolectado antes de estar maduro.

Albaricoque

Frambuesa . Esta fruta es rica en calcio, potasio, vitamina B9 (ácido fólico) y vitamina C. Sus fitonutrientes disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación de las células, y favorece la salud ocular y de la piel.

Su contenido en ácido fólico la hace recomendable para las embarazadas. Ademas, ayuda a controlar la diabetes y también mejora los síntomas alérgicos y de asma. Entre otras cosas, ayuda en los casos de cistitis y de retención de líquidos.

Los mejores meses para disfrutar frambuesas de temporada son entre julio y octubre. Al tratarse de una fruta muy delicada y perecedera, es conveniente guardarla en un envase llano, sin amontonarla, y consumirla lo antes posible.

Frambuesa Adobe Stock

Fresa . Confirman los expertos de la OCU que se trata de una fruta muy poco calórica, con solo 33 kcal por 100 gramos, aunque puede incrementarse notablemente si se añade zumo, azúcar o nata. Las fresas son bajas en azúcares (5 gramos/ 100 gramos), muy interesantes por su aporte de minerales como el magnesio , el potasio , y el fósforo, así como por su riqueza en vitaminas, sobre todo, vitamina C y antioxidantes. Los granos de la fresa, los aquenios, estimulan suavemente el tránsito intestinal.

Los fresales florecen desde finales de invierno hasta comienzos del verano, y sus frutos maduran durante toda la primavera hasta finales de verano. Es considerada como la fruta afrodisíaca por excelencia, no solo por su color rojo pasión y su forma de corazón, sino porque sus propiedades favorecen la circulación sanguínea y el deseo carnal.

Fresas

Calabacín . Entre los valores nutricionales del calabacín destaca el agua (94,6 gramos por cada 100 gramos del productos, según datos de la Bedca), calcio (19 gramos por cada 100 gramos comestible del producto), magnesio (18 gramos por cada 100 gramos de la parte comestible de los calabacines) y potasio (230 gramos por cada 100 gramos del alimento). Dada su versatilidad, los calabacines pueden usarse en numerosos platos y de manera muy diferente: como espaguetis, cortados en rodajas e incorporados en pizza...

La temporada perfecta para consumir calabacín es el verano porque necesita climas calurosos para crecer. Las flores de la planta también son comestibles y tienen un sabor muy delicado.

Calabacín Adobe Stock

Melón . El melón es, sin duda, sinónimo de verano. Existen múltiples clases de esta fruta depedendiendo de su lugar de procedencia y sus características de cultivo aunque, en el Estado español, la variedad más común es el de piel de sapo, y es uno de los tipos de melones más grandes, con un peso de 2,5kg de media. El 80% de su composición es agua siendo, por tanto, un hidratante excelente; y su escasa aportación de calorías se debe a que su contenido es escaso en azúcares. Dicen los expertos de Soy de temporada que se trata de una fruta muy exigente en cuanto a calor y horas de luz. Para escoger un buen melón, es importante fijarse en que sean duros, pues lo contrario significa que están pasados. También es conveniente fijarse en el color de su corteza.

Entre sus valores nutricionales, el melón destaca por ser muy rico en fibra, betacarotenos, ácido fólico y potasio. Además, por su contenido en agua y potasio podríamos decir que es un buen diurético y un laxante suave, y al tener un contenido muy bajo en sodio, también es una buena opción en personas con hipertensión y dietas bajas en sodio.

Melón Adobe Stock

Patata . Lo cierto es que se pueden encontrar patatas en prácticamente todo el mundo, pues es uno de los alimentos básicos del ser humano, ayudando a combatir el hambre a lo largo de nuestra historia. Su cultivo es milenario, con origen en América del Sur, fue introducida en Europa por los primeros colonos españoles en el siglo XVI y ahí se expandió a todas las colonias y resto de países. En 2015, fue el producto que más se importó, principalmente desde China, que es el mayor productor del mundo según FAO muy por delante de India y Rusia.

Las patatas mejoran la salud intestinal, la sensibilidad a la insulina, aumenta la saciedad , ayuda a perder peso y mejora la autoinmunidad, entre otros beneficios.

Patatas Adobe Stock

Pimiento . Desde el punto de vista nutricional, destacan por su alto contenido en vitamina C (131 mg/100 gramos), más del doble que la naranja (50 mg/100 gramos), el kiwi (51 mg/100 gramos) o las fresas y frambuesas (60 mg/100 gramos), aunque hay que señalar que al cocinarlos, por ser la vitamina C termolábil, algo de ella se pierde. Al tener el 92,2% de agua, 1,5 g de proteína, 1,4 gramos de hidratos de carbono y no tener apenas grasas (0,3 gramos), son muy poco energéticos. El contenido en fibra es de 1,5g y en cuanto a minerales, tienen calcio (12 mg), hierro (0,5 mg), potasio (210 mg), magnesio (11 mg) y muy poco sodio (2 mg). Del resto de vitaminas, destacar la vitamina A (94 microgramos) y los carotenos (564 microgramos).

Los expertos de Soy de temporada indican que el pimiento es una hortaliza que se presenta en innumerables formas, tamaños, colores y sabores. Aunque China es el mayor productor del mundo, esta hortaliza proviene de Centroamérica. En España, la mayor parte de la producción industrial de pimientos se obtiene en invernaderos por las necesidades de luz, humedad y temperatura. Es por ello que, además de ser España uno de los principales exportadores de Europa, es fácil encontrarlos en cualquier momento del año aunque su temporada natural es el verano.

Nectarina . Se trata de una fruta muy parecida al melocotón, pero con algunas pinceladas en las que se diferencian. Dicen los expertos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) que el interés nutricional de las nectarinas radica en su aporte en carotenos o pro-vitamina A, fibra y potasio. El contenido en azúcares es ligeramente superior al del melocotón, pero a pesar de todo su contenido calórico es reducido: unas 46 kcal por 100 gramos de fruta.

La nectarina es una variante de melocotón sin vello ni pelusa, y no una hibridación entre melocotón y ciruela como mucha gente piensa. Se cultiva desde hace siglos, pero no es hasta recientemente cuando su interés ha favorecido incrementos de producción local. Se puede consumir además de cruda, en multitud de postres, como bizcochos, mermeladas, macedonias de frutas, o tartas. España es un gran exportador de nectarinas a nuestros vecinos europeos.

Nectarina Adobe Stock

Si quieres conocer otros alimentos que están en su mejor momento en esta época del año consulta la lista de las frutas y verduras de temporada en mayo .

Más temas:

Rusia

Europa

China

India

Antioxidante

Horticultura

Nutrición

Frutas

Alimentación