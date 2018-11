ELECCIONES AUTONÓMICAS Ana Naranjo (Adelante Andalucía): «La Junta miró hacia otro lado cuando cerraron empresas en Córdoba» Cree que Susana Díaz es la presidenta «más de derechas» que ha tenido la región, aunque el escenario postelectoral les condene a entenderse

Milita en el Partido Comunista desde 1999, pero dio sus primeros pasos en el activismo mucho antes, cuando era estudiante. Estuvo en las Juventudes Obreras Cristianas (JOC) antes de entrar en IU, donde ahora forma parte de la dirección andaluza y la coordinadora provincial. Fundadora del Foro por la Memoria de Córdoba, vinculada desde la juventud a movimientos republicanos y ecologistas, a sus 38 años dará el salto a la política institucional en el Parlamento andaluz. Los sondeos garantizan al menos dos escaños en Córdoba para Adelante Andalucía, el proyecto que nace de la unión de IU, Podemos y partidos andalucistas. Su cabeza de lista, Ana Naranjo, es profesora interina y, como tal, asegura haber sufrido en sus carnes los recortes de la Junta de Andalucía y sus consecuencias.

¿Cómo beneficiaría a Córdoba un gobierno de Adelante Andalucía?

Nos preocupa la alta tasa de paro de la provincia, aún más escandalosa para las mujeres y los jóvenes. Proponemos un cambio de modelo productivo que genere desarrollo endógeno en esta tierra, y para eso necesitamos una banca pública que financie a la economía social, las cooperativas y las pymes, un modelo alejado de las multinacionales, que tributan muy poco en nuestra tierra y están vinculadas a un empleo precario y de baja calidad. También apostamos por reindustrializar la provincia. La Junta ha mirado hacia otro lado cuando se han cerrado empresas o cuando ha habido ERES como el de Carbonell, en Alcolea. No ha defendido los intereses de los trabajadores, los ha dejado solos. También vamos a erradicar la precariedad dentro de la administración pública y para ello queremos revertir las subcontrataciones de ayuda a domicilio, Sanidad o Educación para gestionarlas desde lo público, garantizar sueldos dignos y una atención de calidad.

Si eso es posible, ¿por qué no lo ha hecho un gobierno que se autodenomina de izquierdas, como el del PSOE?

Porque Susana Díaz no tiene mucho de socialista. En Andalucía nos financiamos más por impuestos indirectos que directos, cuando el socialismo siempre ha reivindicado un sistema fiscal progresivo. El «susanato» tiene más que ver con la derecha, por eso el PSOE se ha apoyado en un partido como Ciudadanos.

En la capital de Córdoba, IU lleva ya tres años de entendimiento con el PSOE en el Ayuntamiento. ¿Cuál es la diferencia?

Dentro de las corrientes que pueda haber en el PSOE y de las formas de gestionar, Díaz ha apostado por políticas de derechas. Ha sido la presidenta más de derechas que ha tenido Andalucía y está poniendo en marcha políticas más vinculadas al neoliberalismo que a los intereses de los trabajadores.

Ana Naranjo - VALERIO MERINO

Los sondeos dicen que las distintas fuerzas van a tener que cooperar si quieren formar gobierno. En este contexto, Adelante Andalucía tendrá que elegir entre apoyar otra legislatura de Susana Díaz, después de criticarla durante toda la campaña, o dejar que gobierne la derecha.

El sondeo más fiable es el del día 2. A partir de ahí, será tarea de los partidos gestionar los resultados y nos sentaremos con los que quieran hacer políticas que mejoren las condiciones de vida. Si eso es así, estaremos encantados de poner en marcha la banca pública, el blindaje de la Sanidad o la Educación. Siempre y cuando las políticas sean de izquierdas, vamos a alcanzar un entendimiento. Pero nunca entraremos en el Gobierno con Susana Díaz. Serían en todo caso pactos puntuales de apoyo.

¿Le preocupa la irrupción de Vox?

Nos preocupa más la realidad sociológica que su posible alcance electoral. La derecha ha abonado un campo para la extrema derecha, con la complicidad de partidos que se reconocían como «de centro» y ahora están llevando sus discursos al extremo. Lo estamos viendo también con la aplicación de Ley de Memoria Democrática: el franquismo ha permanecido latente pero siempre ha estado ahí, porque ha habido un déficit a la hora de narrar nuestra propia historia. Por eso es importante la verdad, la justicia y la reparación más allá de los vínculos familiares.

Hay quien culpa a la izquierda de haber «desatendido» a la clase obrera, empujándola a buscar apoyo en discursos populistas.

Es verdad que en muchos casos son trabajadores los que están apoyando a estos partidos xenófobos, que les hacen ver que compiten por el trabajo o las ayudas sociales con los inmigrantes. Pero los trabajadores no nos podemos enfrentar entre nosotros, sino que tenemos que estar unidos ante quien genera esas condiciones de esclavitud. Puede que la izquierda no haya sabido hacer entender que hay otras respuestas frente a esos fenómenos. Tenemos una responsabilidad que estamos intentando resolver.

Llegaremos al 2 de diciembre con un escenario de crispación social y protestas desde sectores como el de la sanidad, la judicatura o el taxi.

Hemos sido los únicos en defender una regulación del taxi que garantice condiciones dignas frente a modelos neoliberales que buscan desregular el mercado, con las consecuencias que tiene eso para los trabajadores. En cuanto a los médicos, estamos en las mareas blancas y apoyamos sus reivindicaciones. Igual con los jueces y fiscales. Para ellos proponemos además una formación específica en violencia de género, para evitar sentencias escandalosas como las que estamos conociendo. También para los sanitarios y los profesionales de la educación.

En vuestro programa está acabar con los privilegios de la «clase política», algo de lo que se lleva hablando desde el 15M.

Los corruptos no quieren medidas contra la corrupción y los privilegiados no quieren eliminar privilegios. Por eso entendemos que es necesario una regeneración política con medidas como una ley de cuentas claras y justas, transparencia, que se justifiquen las dietas, acabar con los aforamientos... Venimos a aportar lo mejor de nosotros y no a beneficiarnos. Por eso no queremos ningún privilegio; tampoco dificultades. Ser como cualquier ciudadano, sin estar por encima del resto. Formamos parte de la sociedad, no somos extraterrestres.

A tan sólo unos días de las elecciones, hay un alto porcentaje de indecisos y gente que no irá a votar. ¿Qué mensaje les manda?

Que tenemos que votar para decidir sobre nuestro futuro o decidirán por nosotros. Se lo decimos a la gente que está fuera, jóvenes que han visto dificultado su derecho a voto y que tienen mucho que decidir. Ya sabemos lo que suponen las políticas de derechas en Andalucía para los jóvenes: nos impiden labrarnos un futuro en la tierra que nos ha visto crecer. Pero también a los mayores, para defender sus pensiones, dignificarlos. Y a las mujeres, para poner la vida en el centro de todas las políticas.