Carolina Herrera demanda a Oscar de la Renta

Dos grandes firmas del mundo de la moda como Carolina Herrera y la del difunto Oscar de la Renta se encuentran enfrentados en los tribunales (pese a su amistad en vida). La diseñadora ha demandado a la marca dominicana ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York para impedir que Laura Kim (su exdiseñadora) se convierta en directora creativa de Oscar de la Renta hasta abril de 2017. Según Herrara, de no ser así se rompería la cláusula de no competencia por un período de seis meses que Kim firmó con la casa neoyorquina al dejar la marca, según informa «WWD».

Laura Kim fue nombrada directora creativa junto a Fernando García el pasado mes de septiembre. Su primera colección sería la de otoño de 2017 y está prevista que se muestre en la Semana de la Moda de Nueva York de febrero, lo que vulneraría el contrato firmado con la diseñadora. Según los abogados de Laura Kim, la cláusula de no competencia no es aplicable porque no se fue de forma voluntaria sino que fue despedida.

«Carolina Herrera quiere agradecer a la Corte que haya concedido una orden de restricción temporal que respalda el acuerdo de no competencia firmado por nuestra exdiseñadora. (...) En todo momento, Carolina Herrera ha sido fiel al espíritu y a la letra de nuestro acuerdo, y nos gustaría seguir protegiendo de una manera ética nuestros intereses empresariales. Nuestro objetivo sigue siendo el de presentar nuevas colecciones que encarnen el espíritu de la eterna elegancia y el refinamiento, por el que Carolina Herrera es conocida», dice el texto de la denuncia de Carolina Herrera.