Cristina Pedroche es una maestra en generar expectación en cuanto a look de campanadas se refiere. En los tres últimos años, su estilismo ha sido lo más comentado en la salida y entrada del nuevo año. Y como era de esperar, en esta ocasión no iba a ser diferente.

Su constelación de estrellas de la colección de Pronovias «Le Ciel» le ha llevado, valga la redundancia, al cielo de las audiencias; siendo Antena 3 el segundo canal más vista en las campanadas. La cadena ha batido su propio récord en 12 años consiguiendo un pico de 17.9% de cuota y 2,3 millones de espectadores. En el minuto exacto de las uvas congrega 17.3% y 2.319.000, también superior al 16.4% y 2.242.000 del año anterior.

Todo un éxito en el que seguro ha tenido mucho que ver Pedroche, que tuvo en vilo a gran parte de España, que esperada a que se despojara de la capa que mantuvo hasta pocos minutos previos a recibir al 2017 para descubrir el especial atuendo. Aunque la mujer de David Muñoz ya adelantó que no iba a responder a nada sobre su vestimenta este año, si ha querido dar las gracias a los espectadores compartiendo una imagen de lo más llamativa en su cuenta oficial de Instagram.

Cristina Pedroche, que sabe como llamar la atención y dejar mensajes subliminales con ironía, ha subido una imagen de espaldas en la que mira a la Puerta del Sol para dar las gracias por el seguimiento que tuvo la cadena. En ella se puede apreciar su definida silueta y figura trabajada a golpe de mucho deporte como ella ha confesado en los últimos días y dieta sana: «Desde que estoy don David ya no como comida basura», confesaba días atrás. Instantánea en la que presume orgullosa de vestido y que no ha pasado desaparcibida por sus fans. Mientras la mayoría de sus seguidores no han dudado en piropear a la vallecana; otros no ven apropiada la imagen ya que la ven «vulgar y ordinaria».