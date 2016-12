Cayetana Guillén Cuervo: «Nunca fui una mujer fría y distante»

Meterse entre fogones, bajo el escrutinio de unos jueces implacables y con millones de telespectadores pendientes de su evolución culinaria, le ha costado a Cayetana Guillén Cuervo (47 años) algunas lágrimas y varios desvelos. Y le ha valido, además, un inesperado subidón de popularidad. Más allá del resultado obtenido tras su paso por el programa «MasterChef Celebrity» (TVE), que a la postre ganó Miguel Ángel Muñoz, la veterana actriz ha demostrado que ella no es la «mujer de hielo» que muchos quieren ver.

Para gran parte del público, usted pasaba por ser una estrella fría y distante, pero ahora, tras pasar por «MasterChef Celebrity», se ha echado por tierra esa percepción...

Estoy muy contenta y sólo tengo palabras de agradecimiento para la gente que ahora piensa eso de mí. En un programa como este te muestras tal y como eres, porque no puede ser de otra manera, al vivir durante semanas rodeada de cámaras. Yo, por mi parte, me alegro mucho, pues no soy distante, ni fría. Me encanta que ahora el público me vea como alguien cercano.

¿Es «MasterChef» lo más difícil que ha hecho hasta la fecha?

Sí, sin duda. Tenía conocimientos culinarios, pero muy poquitos. Me tuve que poner las pilas. Cuando me eligieron, dos semanas antes de entrar, entré en contacto con Paco Bello, que es cocinero para ponerme al día. Para mí ha sido como si tuviera que preparar un personaje para una película. Estuve muchísimas horas practicando. Aprendí a elaborar comida japonesa, árabe, hindú, china... porque estaba segura de que alguna comida de estas tierras iba a salir. Ha sido como si me hubiera llamado Pedro Almodóvar para hacer el papel de una cocinera y lo he preparado lo mejor que he podido, a conciencia.

Además, usted estaba metida en el rodaje de la serie «El ministerio del Tiempo»...

Y en otros dos espacios: «Atención: obras» y «Versión española». Para poder llegar a todo, debes tener una capacidad de superación muy grande. Es cuestión de resistencia y perseverancia.

¿Qué opina su madre, Gemma Cuervo, una actriz de bandera y trabajadora infatigable?

Mi madre confía en mí. Siempre está pendiente de todo y al faltar mi padre (Fernando Guillén, fallecido en enero de 2013) ella supervisa todo. Ni ella ni yo éramos conscientes de lo gordo que iba a ser todo esto.

¿Qué hace su madre en la actualidad? ¿Está trabajando?

No está trabajando. Considera que ya es hora de estar más tranquila, aunque necesita el contacto con los compañeros. A los actores, cuando dejan de trabajar, se les viene el mundo encima.

¿Y alguna vez ha sentido que se le venía el mundo encima?

Yo no paro de trabajar. No paré ni para dar a luz -tiene un hijo llamado Leo y está casada con Omar Ayyashi desde hace quince años-. Estar embarazada no supuso para mí ningún problema, como no lo fue para mi madre cuando estaba embarazada de mí. Así es la vida del actor: aguantar hasta el último momento.

¿Se considera una mujer con suerte?

Con suerte y, también, con actitud de perseverancia y resistencia.

¿También en la vida privada?

También. Con Omar no recuerdo una discusión... Ninguno de los dos somos propensos a la bronca. Por mi carácter me cuesta mucho enfadarme y discutir. Ambos nos esforzamos para que nuestra pareja sea algo importante.

¿Se ha trazado alguna meta para el nuevo año?

Mi meta es no bajar la guardia en ninguno de los terrenos de mi vida, el personal o profesional.

¿A quién admira como interprete?

Hay actores maravillosos. Luis Tosar me chifla y es buena gente. Eso sí, para que un actor me guste, tiene que ser buena persona. Si es un bicho, se acabó.