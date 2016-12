Carmena duplica el gasto en cabalgatas tras externalizar las de los distritos

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, ha duplicado el presupuesto de las cabalgatas de Reyes de los distritos con respecto al año pasado. En concreto de los 348.000 euros que se reservaron para este cometido en 2016, se ha pasado a contar con un total de 633.000 euros, un 45% más. En San Blas-Canillejas, Carabanchel, Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera en vez de adjudicar contratos menores, como ocurrió en las Navidades pasadas, se han licitado contratos ordinarios y serán empresas externas las que se encarguen de la organización del desfile, lo que ha incrementado significativamente las partidas.

«¿No se dan cuenta de que esto no se arregla a base de despilfarro? Esto no es una cuestión de inyectar más dinero», criticó en el pleno municipal la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís. «Esto no se arregla asumiendo la gestión el Ayuntamiento para después pasárselo a una empresa privada que no sabemos muy bien todavía quién es», añadió la edil en referencia a que, pese a las fechas que son, hasta el 20 de diciembre, tan sólo se habían adjudicado tres licitaciones, en Chamartín, Usera y Latina; el resto aún no están asignadas.

Precisamente, una de las que ya está adjudicada es la del distrito de Chamartín, que costará casi 32.000 euros. Una cabalgata que en la última década era autogestionada por las pymes y asociaciones de vecinos. Otra de las que solían organizar y sufragar el tejido asociativo era la de Carabanchel, que pasa de 21.773 euros a 65.001, más de 43.000 euros de diferencia.

Uno de los casos más llamativos en este sentido es el del distrito de San Blas-Canillejas, cuyo contrato se ha licitado por 64.505,10 euros, más del triple que el año pasado. En 2016, la partida destinada a este efecto se gestionó como un contrato menor, con un presupuesto de 21.417 euros. La cabalgata de este año ha aumentado en más de 43.000 euros y han dejado fuera a las asociaciones del distrito, que eran las que corrían con los mayores gastos. Así, la de esta Navidad tendrá cinco carrozas con trono y un trenecito para 24 niños, mientras que la del año pasado contaba con seis carrozas (tres sufragadas por la Junta y tres pagadas por las asociaciones del distrito). Eso sí, se repartirán 4.000 kilos de caramelos en vez de 500.

Si en San Blas-Canillejas el presupuesto aumenta de un año para otro en 66,79%, en Usera se produce un crecimiento similar: de 21.775 euros a 79.739 euros, es decir, 58.564 euros más. Aunque, en este caso sí que se duplica el número de carrozas: pasan de tres a seis; y de 30 a 70 personas trabajando en ella.

Según fuentes de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, las asociaciones de vecinos de los distritos siguen «organizando» sus desfiles, a través de la «comisión de Cabalgatas», sólo que contratan a una empresa externa para que «fabrique las carrozas y se encargue de la producción más técnica de la cabalgata». «La diferencia es que este año disponen de más presupuesto, porque quieren hacer una fiesta más lucida», indican desde el área que dirige Celia Mayer.

Sin embargo, en Vicálvaro, con casi 12.500 euros más con respecto a la cabalgata de 2016, las diferencias materiales son mínimas: 700 kilos más de caramelos en 2017, 4 monitores más que en 2016, y 2.000 euros más para adornos. Y, además, cambian una banda de música de 20 personas por una charanga con 10.

En Fuencarral-El Pardo este año se celebrarán dos cabalgatas, con tres carrozas en una y seis en la otra, por un valor total de 77.863 euros. No obstante, es curioso que un sólo desfile el año pasado con seis carrozas costó 52.574 euros y, por lo demás, constaba de elementos similares: dos pasacalles circenses, un escenario, un espectáculo musical, otro pirotécnico...

Críticas por el «despilfarro»

Para la formación naranja, el aumento del presupuesto es positivo, pero consideran que no implica necesariamente un aumento de la calidad que tendrán los desfiles. «Mirando los pliegos de contratación, hemos observado que el aumento de la cantidad de presupuesto no se va a traducir en una mejor organización y en la calidad de las mismas», declaró a ABC la concejal de Ciudadanos, Sofía Miranda. «Esto no se arregla poniendo una cabalgata en Latina que cueste 100.000 euros. Esto no se arregla pasando de las asociaciones de vecinos como se ha hecho en Carabanchel o en San Blas. Se nota que ustedes son nuevos ricos», censuró Villacís en el pleno y pidió «un poco más de respeto por las familias». «No todo es despilfarro», se lamentó Villacís: «Se trata de hacerlo con más cariño, con más sentido y gestionándolo mejor».