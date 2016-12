Detenido el concejal de la CUP en Vic Joan Coma

El concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma ha sido detenido este martes y comparecerá mañana en la Audiencia Nacional, según ha anunciado él mismo en su cuenta de Twitter. Joan Coma. «El Estado español me detiene. Aprovechemos todo lo que nos une para plantarle cara colectivamente. Un abrazo a todos, de todo corazón», ha escrito hoy en un mensaje en su perfil de Twitter. La detención de Coma se produce pocos días de que los Mossos detuvieran a los cinco investigados por quemar fotos del Rey que tampoco se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional.

Coma, que estaba siendo investigado por presunta incitación a la sedición, no acudió a declarar a finales de octubre cuando fue citado. En vez de eso, le envió un escrito al juez en el que le informaba de que el día que tenía que personarse en el juzgado estaría trabajando como cada día en el Ayuntamiento de Vic. Ahora se le ha detenido por negarse a comparecer ante la justicia para dar cuenta de un delito que podría comportarle de dos a ocho años de cárcel.

Coma no reconoce «la autoridad de ningún tribunal» contra al derecho de defender las ideas de forma democrática. Secundado por representantes de los partidos y asociaciones independentistas, Coma defendió su decisión de desoír el llamamiento del juez y destacó que tenía la conciencia tranquila. "Si nos persiguen por nuestras ideas políticas, no debemos ir", destacó. El concejal llegó a pedir a los Mossos d'Esquadra que, si recibían la orden de la Audiencia Nacional de detenerlo, no la acataran. También reclamó que si es detenido, no haya violencia ni de insultos hacia los policías. "Nos defenderemos siempre con la palabra y por medios pacíficos", aseguró.

La citación que Coma no atendió se produjo a instancias de la Fiscalía que, en un escrito presentado al juez Moreno señalaba que de la documentación remitida por los Mossos sobre lo sucedido en el Pleno municipal investigado se deducen "indicios de criminalidad" en la conducta del concejal, por lo que procede recibirle declaración en concepto de investigado.

Además de llamar a la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, el edil realizó unos pronunciamientos a favor de la independencia que, para el fiscal, "en modo alguno pueden calificarse como espontáneos o individuales" y que cumplen los requisitos del delito de sedición.

El concejal pronunció su soflama en tono muy exaltado, según la información policial: llamaba a desobedecer sentencia del tribunal de garantías que, días antes, había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlament sobre el inicio del proceso de ruptura con España.

Concentraciones de apoyo

La CUP y el Moviment 30/03 -que aglutina a entidades solidarias con cargos electos detenidos por el proceso soberanista- ya han convocado para hoy a las 20 horas concentraciones ante todos los ayuntamientos para apoyar al concejal de Vic Joan Coma, detenido por negarse a declarar ante el juez. Tanto la CUP como el Moviment 30/03 han convocado las concentraciones de solidaridad ante todos los ayuntamientos catalanes a través de comunicados y de comentarios en la red social Twitter.